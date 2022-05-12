防疫防火双重考验：“应急人”尽锐出战的日与夜

上海疫情防控已取得阶段性成果，但疫情形势仍具有复杂性、艰巨性、反复性，应急工作片刻不能松劲。面对疫情和火情防控的双重考验，上海的“应急人”在这没有硝烟的战场上，与时间赛跑、与病毒抗争，病毒消杀、灭火救援、志愿服务……他们战斗的身影闪耀在战“疫”前沿。

前置驻防，保障救治“战场”绝对安全

疫情如火，方舱医院的建设“时间紧、任务重”，为确保这些“生命方舟”绝对安全，多支应急救援力量肩负起保障方舱医院消防安全的重任。

在上海市普陀区跨采展览馆方舱医院外面，有一顶红色的大帐篷格外引人注目，这里是上海市普陀区消防救援支队防火监督一科科长石小峰和他的战友们前置驻防的“大本营”。这顶红色帐篷距离方舱医院大约有50米，一旦发生紧急情况，人员和车辆1分钟内就可以到达现场。

“前置驻防意味着要与病毒‘近距离’接触，且任务的时间跨度会比较长。”石小峰告诉记者，“确保方舱医院消防安全，这种时候我必须上。”

为实现方舱医院消防安全闭环，上海市普陀区消防救援支队成立防火技术指导组，实行“一点一方案”。从场所消防设施的运行和疏散通道的设置，到电气线路敷设，再到消防器材选购和摆放，石小峰一条条地进行梳理、落实。“因为现场的面积较大，出入口较多，我们要预想到所有可能发生的突发情况，靠反复的推演和日均两万步的现场丈量才能确保万无一失。”

“老爸，今天是你的生日，一定要保护好自己。”4月21日早上，正在金山区天华路方舱医院开展消防安全巡查的金山区消防救援支队副支队长劳卫荣收到了家人的祝福。这一天，是他45岁生日。

4月15日，拥有5000多张床位的天华路方舱医院正式交付使用，上海消防救援总队立即组建了一支30人的工作团队进驻这里。每天巡查结束后，劳卫荣脱下防护服，里面的衣服全部湿透。

“消防安全是方舱平稳运行的重要组成部分，人民群众哪里有需要，哪里就有‘火焰蓝’。”劳卫荣表示。希望疫情早日结束，方舱内的所有患者平安回家——这是他今年许下的生日愿望。

奔赴“疫”线，彻底消杀重点涉疫地区

北蔡，这个位于浦东新区的大镇是上海疫情的“风暴眼”之一。这里既有商品住宅，又有老公房、城中村，环境较为复杂。支持浦东抗疫，上海市消防救援总队特勤支队派出一支突击队，奔赴北蔡镇开展环境消杀。

消杀作业时，这些“火焰蓝”变身“大白”，背着近50斤装满消毒水的喷雾设备，每天徒步2万多步穿梭在大街小巷，平均工作时间都在8小时以上，汗水出了一茬又一茬。每天脱去防护服后，有的人脸上被口罩压出了深深的印痕，有的人双手被汗水泡得泛白发皱……

从2007年参加消防工作至今，上海市消防救援总队特勤支队金桥站副站长齐杰飞已参加了3000多起抢险救援和灭火任务。

“对我而言，这次没穿灭火战斗服的战斗任务非常难忘。”齐杰飞表示，“说实话，确实很累，但我们面对的都是‘看不见的敌人’，必须要确保消杀不留死角。”

如今，这支防疫消杀突击队已圆满完成任务。他们连续战斗17天，对700多个点位进行反复巡回消杀，累计消杀面积约500万平方米。

忠诚守“沪”，防疫防火“两手抓”

力保产业链稳定，精准纾困解难，加快复工复产…… 随着越来越多企业和单位恢复经营，应急人主动作为，为复工复产保驾护航。

近日，上海市黄浦消防救援支队成立专班，全面启动“网上执法、数字监管”消防安全监管模式。一方面，聚焦相关单位及场所的风险点，开展实地检查；另一方面，结合消防设施物联网异常数据检查等线上管理方式，确保不发生火灾事故。

面对疫情防控和安全防范压力的叠加，上海市嘉定区消防救援支队对辖区内的京东物流、上汽集团等重点复工复产企业，采取“一对一”上门服务方式。目前，该支队已实地指导单位58家，督改隐患问题90余个。

疫情期间，上海市金山区消防救援支队成立了消防技术指导服务小组。“请对消防联动控制系统进行自检！”“尽量把通道留出来，常闭式防火门要保持常闭。”5月9日，上海市金山区消防救援支队防火监督员王德府和梁云春通过视频，远程指导复工复产企业落实安全措施。

疫情就是命令，灾情就是冲锋号角。“火焰蓝”筑起了防疫防火的坚实屏障，也点亮战“疫”必胜的决心。（记者有之炘、赵逸赫）