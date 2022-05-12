防范电诈五大“利器”，你用了几项？

记者从公安部了解到，公安部、工信部、中国人民银行等部门近年来深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪，构建推出了五大反诈“利器”——国家反诈中心App、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信系统、全国移动电话卡“一证通查”服务、云闪付App“一键查卡”，为广大群众构筑防诈反诈“防火墙”。

2021年3月，公安部推出的国家反诈中心App正式上线，截至目前已受理群众举报线索1460余万条，向群众预警2.3亿次。

2019年11月，96110预警劝阻专线率先在北京启用，随后推广至全国，目前全国已有29个省区市的公安机关开通。

2021年7月，工信部联合公安部正式推出12381涉诈预警劝阻短信系统，首次实现对潜在被骗用户的短信实时预警，上线以来已成功发送预警信息1.49亿条，预警劝阻准确率达60%以上。

诈骗分子冒用他人身份开办电话卡严重侵害用户本人合法权益，广大群众对此深恶痛绝。“一证通查”服务打通了93家省级基础电信企业和39家移动通信转售企业相关数据，群众只需要使用自己的居民身份证，即可通过线上线下多种渠道查询本人名下持有的全国移动电话卡数量。

为解决群众对于跨行银行卡账户查询的诉求，2021年12月，银行业统一App云闪付试点“一键查卡”功能，向公众提供银行卡数量、每张卡的银行名称等信息的查询，在确保信息安全的前提下，便利公众直接掌握个人名下银行卡信息，强化自身银行卡管理。自“一键查卡”功能试点上线以来，已累计生成超过百万份查询报告。