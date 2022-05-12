上海半数区实现社会面基本清零（抓细抓实各项防疫工作）

本报上海5月11日电 （记者曹玲娟）在5月11日召开的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹宣布，目前又有一个区——徐汇区达到社会面基本清零标准。至此，上海市16个区中，已有8个区社会面基本清零，分别是奉贤、金山、崇明、青浦、松江、普陀、嘉定和徐汇。同时，浦东新区也有部分街镇社会面基本清零。

连日来，上海坚持“动态清零”总方针不动摇，严格落实“四应四尽”要求，聚焦“降新增、防反弹”，细化各项防控措施，找准盲点漏点，深化推进清零攻坚“十大行动”。通过各方努力，日新增阳性感染者人数明显下降，在隔离管控外发现的新增阳性感染者越来越少，社会面疫情风险得到有效控制。

开展以老旧小区、城中村等为重点的“拔点清面”行动。上海老旧小区、旧式里弄和城中村人口密度高，厨卫共用或使用公共厕所等现象较为普遍，存在较多容易导致病毒传播的风险环节。为此，上海开出疫情防控个案“处方”，做到“一小区（点位）一分析”“一小区（点位）一处方”，因地制宜制定并落实个性化防控措施。

“经过连续多日奋战，我们这里已连续多日没有新增阳性感染者。”黄浦区老西门街道也是园居民区党总支书记谢见勇说，尽管社区疫情防控形势向好，但不敢有半点松懈。

科学严谨做好“三区”划分，开展社区管控行动。上海持续进行基于三区划分的“抗原+核酸”组合筛查，根据筛查结果，到5月10日，全市共划分封控区6303个，涉及人口数降至208万；管控区17990个，涉及人口数324万；防范区50056个，涉及人口数增至1797万。普陀区副区长徐树杰在发布会上说，普陀区将以快制快处置新增疫情，坚持防疫不松懈，保障居民逐步恢复正常生活。

上海坚持抓好小区环境预防性消毒，对全市1.3万个住宅小区的公共空间和部位开展全覆盖消毒。5月3日开展的集中冲洗行动，以清理沿路的积存垃圾、落叶，整治沿街商铺门前堆积的垃圾、泡沫箱等为重点，共冲洗道路2902条段，消除死角盲区1541处，清除垃圾619吨。

发布会上，赵丹丹表示，上海疫情防控正处在“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，“降新增、防反弹”工作取得一定成效，但目前成绩并不稳固，反弹风险依然存在。必须坚持“动态清零”不动摇，全力实现社会面清零，坚决打赢大上海保卫战。

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 08 版）