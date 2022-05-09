北京市重点区域排查管控再提速（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月8日电 （记者朱竞若、王昊男）5月7日15时至8日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者39例，新增2个高风险地区。连日来，北京市重点区域排查管控再提速，市领导分赴各区抗疫一线指导工作，6万余名市、区两级机关、国有企业干部下沉社区支援一线抗疫。

排查提速，深挖到底。当前，北京与疫情的较量正处于胶着状态，新发社会面病例是疫情防控的最大风险。在5月8日北京市召开的新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫生健康委员会副主任李昂介绍，近期北京市组织了多轮核酸检测筛查，5月7日共筛查1552万人，筛出5管混采阳性。北京市把快的要求体现到防疫的各个环节，第一时间锁定风险点位和人员，管控到位，做到不失一处、不漏一人。朝阳区严格落实“一病例一专班”工作机制，坚持“24小时处置法则”，对出现病例的重点区域提速排查，深挖到底。房山区充分发挥“5+N”流调溯源机制作用，加快流调溯源和转运隔离，从发现阳性病例开始，第一时间管控、第一时间判定、第一时间转运、第一时间隔离。针对最新疫情，北京市坚持每日盘点，查找问题，举一反三，堵塞防疫漏洞。

重点区域，管控提级。严格规范，管住封（管）控区，朝阳区进一步提级管控措施，全区严格落实居家办公，区域内与民生保障无关的企业全部暂停，封控区实行区域封闭，全区临时管控区按照管控区管理。北京市疾病预防控制中心发布《封控区、管控区和防范区内人员防疫指引》，针对不同区域内人员，分别提出10至12条规定，要求封控区内人员，做到“足不出户”；管控区内人员，做到“人不出区、严禁聚集”“非必要不出门”；防范区内人员，尽量做到“两点一线”，不参加聚集聚餐，不进入人员密集的公共场所。此外，对拿取物品、核酸采样、扔垃圾、居室通风，以及坐便器冲水和抽油烟机使用等，指引也进行了有针对性的严格规范。

目前，朝阳区正在加快研究制订关于继续加大中小微企业帮扶力度加快困难企业恢复发展的若干措施，拟推出18项帮扶措施，区属国有企业将率先对中小微企业减免房租。

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 02 版）