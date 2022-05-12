北京关口前移坚决阻断疫情传播（抓细抓实各项防疫工作）

本报北京5月11日电 （记者朱竞若、王昊男）5月10日15时至11日15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者56例，全市共有高风险地区20个，中风险地区34个。首都疫情仍处于胶着状态，有关单位突发聚集性疫情，增加了疫情防控的不确定性。当前，北京正从疫情防控的各个环节发力，压紧压实“四方责任”，以快制快，深查细排，关口前移，堵塞漏洞，以更坚决更果断措施阻断疫情传播。

最快速度做好突发聚集性疫情处置，相关链条追踪到底，不落一处，不漏一人。5月11日，北京召开疫情防控工作新闻发布会，北京市政府新闻发言人徐和建表示，北京严格执行“24小时处置法则”，加强横传联动，做到日清日结，把疫情扩散风险降到最低。

顺义区北京农商银行数据中心聚集性疫情，已累计报告感染者32例，涉及7个区。顺义区对风险点位和人员已全部管控到位，相关区域提级管控，全区实行居家办公，减少人员流动。疫情所涉7个区，对每个病例都深挖细查，逐一落地管控。针对中铁十一局三公司出现的聚集性疫情，房山区争分夺秒深入排查，目前已累计对窦店、阎村等乡镇街道的19个村、12个社区实施封控措施，对70个村、21个社区实施管控措施。目前已报告感染者15例，预计未来有出现续发病例的可能，房山区已做好各项应对准备。

为尽早实现社会面清零，北京进一步提高“早发现”能力。按照北京市疫情防控工作领导小组安排，北京迅速部署开展重点区域、重点行业人员和重点风险人员进行新冠病毒抗原检测。北京明确要求，抗原检测发现阳性，实行向卫健委和疾控部门双报告制度，以第一时间落地管控。

据介绍，重点区域人员包括封控区、管控区内人员。重点行业人员包括快递从业人员、进口非冷链货物从业人员、农贸市场和批发市场从业人员、餐饮单位和超市等食品经营单位人员、外卖配送等从业人员、宾馆酒店从业人员、出租车司机（含网约车）、公交地铁工作人员、装修和搬运从业人员、医疗机构工作人员、环卫和物业人员以及公安、城管执法、市场监管等一线岗位人员。重点风险人员包括核酸混管检测阳性人员、高风险人员以及北京健康宝“弹窗”人员。北京市卫生健康委员会副主任李昂介绍，抗原检测的特点是快速、简便，作为补充手段用于特定人群筛查，有利于提高“早发现”能力，但不能取代核酸检测，核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据。

从5月12日起，北京开始执行新规定：进入党政机关、企事业单位及其他社会单位、商务楼宇、商场、超市、宾馆等公共场所，须查验48小时内核酸检测阴性证明。目前，北京强调高质量开展核酸筛查，坚持重点筛查与常态化筛查相结合，做到应检尽检，以尽快把社会面隐匿传播捞干、筛尽。

《 人民日报 》（ 2022年05月12日 08 版）