坚持“动态清零”，不能松气歇脚（望海楼）

5月5日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议，分析当前新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。会议强调，目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。

新冠肺炎疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，因时因势不断调整防控措施，疫情防控取得重大战略成果。实践证明，中国的防控方针是由党的性质和宗旨决定的，中国的防控政策是经得起历史检验的，中国的防控措施是科学有效的。

作为人口大国，中国拥有14亿多人口且老龄人口多，地区发展不平衡，医疗资源总量不足，放松防控势必造成大规模人群感染、出现大量重症和病亡，经济社会发展和人民生命安全、身体健康将受到严重影响。两年多的疫情防控实践证明，发现一起、扑灭一起的“动态清零”做法，最大限度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对于国家整体经济社会发展的影响，路子是对的，效果是好的，是中国防控疫情的制胜法宝。

目前，一些人对奥密克戎认识不够，将其视为“大号流感”，质疑中国的防疫政策。其实，奥密克戎变异株根本不是流感，其引发的新冠肺炎疫情与流感存在明显不同，传播速度快于流感病毒，隐匿性也更强，更容易导致大范围传播。奥密克戎变异株的病死率总体上要高于流感，一旦发生感染，即使个体的重症和死亡发生率低，但对于群体来说仍会是一个庞大的数字。新冠病毒一直在发生变异，且变异方向不明确，在疫情大范围流行的当下，如若病毒发生变异，将给人民的生命安全和身体健康带来更大危害。

“动态清零”的要义，一是快速，二是精准。“动态清零”并非追求“零感染”，也不是“零容忍”，而是及时发现、快速扑灭，不造成持续性的社区传播和规模性的疫情反弹。疫情防控是一场总体战，必须增强大局意识、坚持全国一盘棋，如果个别地方“动态清零”不坚决不果断、擅自搞变通打折扣，病毒就可能在当地生根，导致当地疫情迅速扩散、外溢，甚至出现跨区域传播，成为疫情的“传播器”和“放大器”，造成人民生命财产的重大损失，严重影响经济社会发展。只有各地坚持“动态清零”不动摇，努力控制住本地疫情，才能赢得全国疫情防控的全面胜利。

还有一些人认为“动态清零”拖累了中国经济发展，这种观点是不正确的，也是不科学的。事实上，“动态清零”与经济发展、正常的生产生活之间并不对立，而是相互协同的。抗疫所采取的策略和措施肯定要付出一定成本，但评价抗疫的成本和收益，绝不能仅仅看经济上的成本和收益。生命无价，是无法用货币来衡量的。疫情防不住，经济社会发展就无从谈起。要算大账、总体账，动态算账，既算经济账，也算民生账，更要算生命账。中国采取的“动态清零”总方针和一系列抗疫举措，相当于为人民购买了一份应对疫情变化、病毒变异传播等不确定因素的保险。“动态清零”最符合中国实际。

当前，疫情防控工作正处于“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段。越是疫情防控任务艰巨、形势复杂，越要增强战略定力。必须坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，深刻、完整、全面认识党中央确定的疫情防控方针政策，坚决克服认识不足、准备不足、工作不足等问题，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，始终保持清醒头脑，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，坚决同一切歪曲、怀疑、否定中国防疫方针政策的言行作斗争。

坚持就是胜利，坚持才会胜利，坚持定能胜利。实践反复证明，中国完全有基础、有条件、有能力实现动态清零。有党中央的集中统一领导，有集中力量办大事的制度优势，有14亿多中国人民的万众一心、守望相助，我们一定能打赢常态化疫情防控这场攻坚战持久战，有力有效保障人民群众生命健康和经济社会发展。

（作者为本报评论员）