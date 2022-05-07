“坚持就是胜利。”5月5日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常务委员会会议。会议深刻分析当前新冠肺炎疫情防控形势，强调“各级党委和政府要坚定信心，深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，坚决落实党中央决策部署，充分发扬斗争精神，坚决筑牢疫情防控屏障，坚决巩固住来之不易的疫情防控成果，做到守土有责、守土尽责。”

今年3月以来，来势汹汹的奥密克戎变异株席卷全球，我国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点。面对复杂严峻的疫情防控形势，以习近平同志为核心的党中央坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，不断提升分区分级差异化精准防控水平，团结带领全国上下勠力同心、并肩作战，经受住了武汉保卫战以来最为严峻的疫情防控考验。深圳市经历7天“慢生活”后实现了社会面动态清零，深圳速度加快“返场”；上海市疫情近期每日新增感染者数持续下降，疫情防控形势持续趋稳；吉林省疫情仍处于扫尾阶段，隔离点和封控区以外的风险已经基本控制；北京市疫情通过区域核酸筛查和密接排查管控，扩散风险已有所降低……疫情防控取得的阶段性成效充分证明，党中央确定的疫情防控方针政策是完全正确的，采取的各项防控措施是科学有效的。

常态化疫情防控是一项艰巨繁重又需要持久坚持的工作，必须深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性。从外部来看，目前全球疫情仍处于高位，病毒还在不断变异，疫情的最终走向还存在很大不确定性，远没有到可以松口气、歇歇脚的时候。从内部来看，我国持续面临较大的外防输入压力，发生本土疫情的风险仍然较高，国内疫情多点散发与局部性聚集性疫情并存，地区间交叉输入的风险较高，疫情防控形势依然严峻复杂。从病毒特性来看，奥密克戎变异株具有传染性强、传播速度快、隐匿性高等特点，无症状和轻症感染者较多，更容易造成大范围的传播。当此“逆水行舟、不进则退”的关键时期和吃劲阶段，必须坚决落实党中央决策部署，坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，坚定必胜信心，以更大决心、更大魄力，乘势而上、一鼓作气，尽快打赢这场疫情防控攻坚战。

越是接近目标，越要较劲爬坡，统一思想、加大力度、真抓实干。要深刻认识到，“动态清零”是由我国基本国情所决定的，是我们党坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位的必然要求。与奥密克戎变异株这种病毒搏斗，“躺平”不可取，“躺赢”不可能。以我国庞大的总人口基数、庞大的老年人群体规模，如果“躺平”，不管“防”，只管“治”，就可能“一篙松劲退千寻”，形成规模性反弹、丧失已有防控成果。我们要保持战略定力，严格落实好常态化疫情防控各项举措，提高科学精准防控本领，决不能让来之不易的疫情防控成果付之东流。要发扬斗争精神，以“咬定青山不放松”的韧劲、“越是艰险越向前”的拼劲，继续攻坚克难、迎难而上、顽强奋战。要坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，铸就起团结一心、众志成城抗击疫情的强大精神防线。

疫情防控是惊心动魄的大战，也是艰苦卓绝的大考。各级党组织和广大党员、干部要继续冲锋在前、顽强拼搏，发挥战斗堡垒和先锋模范作用，做到守土有责、守土尽责。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，进一步磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，勠力同心巩固抗疫成果，因时因势做好精准防控，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷，努力实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

《 人民日报 》（ 2022年05月07日 01 版）