4月28日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫健委新闻发言人表示，要始终坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，杜绝麻痹大意，严防“跑冒滴漏”，管住重点地区、重点人群，切断疫情传播链条。要聚焦重点流程环节，科学精细组织实施，防止政策执行极端化、机械化，防止层层加码。

当前，吉林省各市州均实现疫情防控社会面清零目标，上海疫情防控形势总体稳中向好，社会面基本清零的区域明显增多。放眼国内，治愈出院的本土病例和解除医学观察的本土无症状感染者数量也在不断增加。这些都说明，我们不仅有信心而且有能力尽早实现社会面清零，“动态清零”总方针既是科学的，也是有效的。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，“动态清零”与“零感染”有着本质区别。“动态清零”是对发生的新冠肺炎疫情，发现一起、扑灭一起。疫情发现得越早，疫情规模越小，就越容易做到“动态清零”。作为目前控制新冠肺炎疫情最经济、最有效的防控策略，“动态清零”符合当下的疫情传播规律。奥密克戎变异株传染性强、传播速度快、传播过程隐蔽，但只要守住了“动态清零”的底线，就能最大限度压缩病毒传播的空间，守住公共安全的防线。

显而易见，越早发现疫情，越容易以最小的成本实现“动态清零”。然而，奥密克戎变异株的传播特点，又使其很难被及时发现。在与病毒赛跑的过程中，公众的安全意识和防护意识就显得格外重要。

4月28日，北京市疫情防控工作新闻发布会上传出消息，自4月22日以来，北京累计报告194例新冠病毒感染者。对已经明确感染途径和传播关系的171例感染者进行初步分析，近一半感染者与聚餐相关。这无疑是一个值得警惕的信号——北京的感染病例数据正处于增长期，稍有疏忽就可能给病毒留下可乘之机。

针对奥密克戎变异株的传播特点，疾控专家表示，如果出现社区传播，感染病例数据在2到3天内就可以翻倍。这并不是简单的推测，而是沉重的现实：一些地方因对疫情形势认识不足、研判不准，导致疫情出现聚集性传播，甚至造成规模性反弹。坚持“动态清零”总方针不动摇，首先就要杜绝麻痹大意的心理，抓早抓小、抓细抓实，为疫情防控赢得时间，为阻断疫情传播创造空间。

值得一提的是，在“动态清零”的过程中，需要清零的不只是病毒。疫情之下，保供应就是保民生，稳物资就是稳民心，其中关键在于畅通物流运输。除此之外，有必要加强物资采购、管理、发放各个环节的监督检查力度，对不作为、慢作为、乱作为等违法违纪行为进行严肃处理，以保障有力的物资供应，稳定民生、坚定民心。

疫情防控之中，寻医问诊格外令人牵肠挂肚。秉承生命至上的理念，“动态清零”是不应动摇的总方针，在此过程中，应采取切实有效的措施，千方百计保障群众就医需求。做好信息收集整理、完善快速响应机制，将阻碍就医的堵点清除，才能为患者赢得时间。

以精准的公共服务消除各类民生堵点，有助于进一步增强全民战疫的信心，让“动态清零”成为一种行动自觉，从而构筑起群防群控的坚实防线。

（作者：赵志疆，系媒体评论员）