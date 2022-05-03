“家长多给孩子情感支持！”心理治疗师支招居家上网课

4月以来，多地中小学生开始了又一轮“居家上网课”，“神兽们”坐不住、不想学，怎么办？山西省儿童医院精神卫生科心理治疗师白晓瑛表示，从在学校上课变为居家上网课，孩子与外界最主要的情感联结被中断，这时候更需要家庭内部为孩子提供稳定的情感支持与陪伴，“父母可以与孩子共同制定日常学习、生活的计划与规则，增强对生活的掌控力，共同度过‘网课’时光。”

白晓瑛称，成人在疫情居家期间可通过电子产品、移动互联网等方式与外界保持联结，获取社会支持；但孩子们居家上网课后外出活动减少，原先通过老师和同学与外界的稳定联结被中断。所以父母们要看到，网课时光对孩子们来说也是一个挑战。

当然，不同年龄阶段的孩子在疫情期间面临的挑战也有差异。低龄阶段孩子们的自我管理能力还未发展全面，对时间的认知、感知能力不足，高龄阶段的孩子们还要面临升学压力。“在外界大环境不稳定、日常生活学习状态改变、外界情感联结减少的情况下，孩子们对陪伴在身边的家长提出了要求，父母们更需要稳定好自己的心身状态，身体力行为孩子营造稳定、安全的家庭内部环境和氛围。”白晓瑛说。

疫情带来了不确定性，生活中就有了失控感，对策之一就是亲子共同制定规则，共同去做一些能增加确定性的、在自我掌控范围的小事。“结合学校网课时间安排，给予孩子自主权，协商后让孩子自己计划每天的学习任务，细化时间安排，比如什么时候做作业、什么时候室外活动。”在白晓瑛看来，家长要带头践行规则，答应孩子的共同劳动、共同锻炼要按时完成，毕竟“身教胜于言传”。

无论是孩子自我约束独自进行网课学习，还是父母或老人陪同上网课，只要安排合理得当、共同遵守规则、提高执行力，那居家上网课就会少些“鸡飞狗跳”。“父母不需要一直盯着孩子，要看到这个时候其实也是孩子自我成长的一个契机，在‘自我计划——自我管理——自我执行’的过程中，孩子的自我管理能力会得到提升。父母们要相信：每个孩子都有自我完善的能力，需要自己成长的空间；父母要做的是正确引导、以身作则、适当陪伴、适时支持、偶尔敲打。”白晓瑛提醒道，父母没有必要一直盯着孩子，给予适当陪伴就好。

“父母总是对孩子有些期待，希望孩子学习认真、态度端正、作业正确，当孩子的表现与家长的期望出现偏差时，亲子关系就可能面临冲突。”白晓瑛称，面对亲子冲突时，要正确认识和应对，要将亲子冲突转化为亲子了解和共同成长的机会。（王亮）