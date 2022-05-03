2022防疫关切事丨“动态清零”和“零感染”有何区别？重症救治工作如何开展？——疫情焦点回应来了

新华社北京5月2日电 题：“动态清零”和“零感染”有何区别？重症救治工作如何开展？——疫情焦点回应来了

新华社记者李恒、顾天成

当前全球疫情仍处于高位。我国疫情呈现点多面广、规模化与散发聚集性疫情并存、多点多源多链等特点。“动态清零”和“零感染”有何区别？如何救治重症患者？“五一”期间怎样做好货运物流保通保畅工作？国务院联防联控机制有关专家作出权威解答。

“动态清零”不是绝对的“零感染”

“动态清零”和“零感染”有什么区别？

“‘动态清零’不是绝对的‘零感染’”。国家卫生健康委副主任李斌表示，面对奥密克戎等变异株的挑战，在丰富的防控实践中，我国积累了一套卓有成效的防控措施，因时因势对防控措施不断优化升级。

4月30日，北京市大兴区亦庄镇一核酸采样点，医护人员为市民进行核酸采样。新华社记者彭子洋 摄

“‘动态清零’的核心内涵是快速发现疫情，快速采取一系列措施阻断疫情持续性的社区传播。”国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，“动态清零”与“零感染”有着本质区别。“动态清零”是对发生的新冠肺炎疫情，发现一起、扑灭一起。“疫情发现得越早，疫情规模越小，就越容易做到‘动态清零’。”

李斌表示，“动态清零”最大限度保护了人民群众的生命安全和身体健康，最大限度减少了疫情对于国家整体经济社会发展的影响，路子是对的，效果是好的，是中国防控疫情的制胜“法宝”。

“一人一策”救治重症患者

修订新冠肺炎诊疗方案、加强对各级各类医疗机构和医务人员的培训……针对当前应对奥密克戎感染重症的救治情况，一系列精准救治举措与时俱进。

“一旦发生疫情，我们会选派高水平专家团队赶赴当地，与当地专家共同形成专家组。”国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红说，指导地方按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的原则，将患者全部收治到高水平的定点医院进行治疗。

4月30日，上海临港方舱医院的医护人员在整理感染者信息。新华社记者杨有宗 摄

她表示，下一步要注重识别重症的高危因素，推动治疗关口前移，选定综合能力强、救治水平高的医院作为定点医院，并对重症患者实施清单式管理，实施“一人一策”的个性化诊疗方案。

新冠病毒疫苗的接种是疫情防控的基础，能形成较好的保护屏障。截至4月28日，全国累计报告接种新冠疫苗超33.4亿剂次。60岁以上老年人接种覆盖人数22708.8万人，完成全程接种21515.5万人。

“目前，新冠病毒疫苗接种总体顺利，加强免疫正在有序开展，老年人群接种率也在逐步提高。”国家卫生健康委疾控局负责人雷正龙说，国家卫生健康委近期就老年人疫苗接种工作进行了再动员、再部署，进一步提高重点人群、老年人群新冠疫苗接种率。

多措并举保障交通干线畅通

制定出台重点物资运输车辆通行证、货车司机“白名单”管理等制度，强化重点地区物流保障……4月18日，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开后，交通运输部会同有关部门全力以赴做好物流保通保畅工作。

“截至目前，交通大动脉已基本打通，港口航道网络畅通有序。”交通运输部应急办副主任周旻说，4月27日，全国高速公路临时关闭的收费站和服务区占比分别是0.07%和0.32%。

4月22日，在沪宁高速黄栗墅服务区，工作人员在查验一位货车司机的健康码。新华社记者李博 摄

“五一”假期及今后，为保障发生疫情地区民生物资供应，周旻表示，交通运输部将深入推进健康码全国互认、一码通行、码卡融合、规范赋码，精准实施货车通行管控，提升通行效率。

“国铁集团将全力保障疫情防控物资和电煤、石油、粮食、化肥等关系国计民生重点物资运输。”国铁集团客运部副主任朱文忠介绍，对国计民生重点物资实行优先受理、优先承运、优先配车、优先装车、优先挂运，严格落实人、物、设备、环境同防措施，坚决切断疫情通过铁路输入链条。