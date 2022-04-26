上海市互联网医院分流百姓看病配药需求

本报上海4月25日电(记者孟歆迪)记者25日从上海市疫情防控工作新闻发布会上了解到，新冠肺炎疫情发生以来，上海市不断发挥互联网医院在服务市民求医问药中的作用。目前，上海全市有100余家互联网医院，包括市级医院、区级医院和社会办医疗机构，向市民提供线上预约挂号、线上专科咨询、在线复诊、在线开方、医保线上支付、药品配送到家等便民服务。

4月1日以来，上海市互联网医院业务诊疗量明显增加，服务总人次是去年同期的5.2倍，处方量是去年同期的11.2倍。互联网医院有效分流了百姓看病配药需求，缓解了医院救治压力，减少了人员集聚，降低了交叉感染风险。

上海市卫生健康委副主任赵丹丹表示：“为方便市民查询和使用，我们在4月23日已经通过‘上海发布’发布了市级医院的互联网医院名单，公布了各家互联网医院微信公众号、支付宝生活号、随身办App等登录方式，广大市民可以有针对性地选择互联网医院线上就诊。”

据悉，由于线上就诊范围限制和药品配送上的困难，互联网医院离市民的需求仍有一段不小的距离。下一步，上海将发挥互联网诊疗服务优势，鼓励互联网医院开展慢性病、常见病、多发病诊疗康复以及健康管理监测，并向公众提供新冠肺炎咨询、疫情防护科普等在线服务。同时，尽最大努力采用多种形式解决“最后一公里”的药品配送问题。