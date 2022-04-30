过去两年多，疫情确实催生了“直播+健身”这种新业态。近来，伴随《本草纲目》的律动，加上刘畊宏的带动，毽子操一时间成为风靡全国的居家健身新方式，上至六旬老人，下至垂髫儿童，都跟着刘畊宏蹦蹦跳跳。

居家健身，以碎片化和轻量化的特点让更多人有了“动起来”的勇气，除了活动筋骨、锻炼身体，对人们的心理健康也产生了积极影响。健身可以起到注意力转移的作用，让人们从日常的烦恼中暂时脱离出来，运动会促进多巴胺的分泌，出汗可以代谢掉体内的一些废物，这些都对情绪调节大有益处。而且，疫情之下的居家健身，还可以增加家人之间的互动，让家庭氛围变得更好，这也是健身的积极心理效应。所以，开始吧！跟着音乐节拍动起来，让我们一起愉悦身心。

但请记住，任何运动都要量力而行，因时因地制宜。如果说健身房里的教练以专业指导确保运动安全，那么居家健身则更看个人的自控力，“适度”也是自控的一种。如果在运动后经常有情绪波动、入睡困难、四肢沉重等情况，就应该及时对运动量进行调整。对于运动“小白”来说，相关平台、主播就要多一些风险提示和细致讲解，比如运动前充分的拉伸、热身，从易到难的动作安排，针对不同群体设计的动作，这样才更有助于让更多人健康地参与到运动中来，在安全的前提下体验运动的快乐，进而由浅入深地参加锻炼。在运动中发现美好，运动才能持之以恒。