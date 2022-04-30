国家卫健委：4月29日新增新冠肺炎本土确诊病例1410例 本土无症状感染者9293例

4月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1424例。其中境外输入病例14例（福建4例，北京2例，广西2例，云南2例，上海1例，山东1例，广东1例，四川1例）；本土病例1410例（上海1249例，北京48例，广东28例，四川26例，吉林20例，浙江8例，山东8例，内蒙古6例，江苏5例，湖南3例，黑龙江2例，江西2例，河南2例，新疆2例，辽宁1例），含1013例由无症状感染者转为确诊病例（上海985例，吉林13例，浙江5例，山东4例，北京2例，广东2例，辽宁1例，湖南1例）。新增死亡病例47例，均为本土病例，在上海；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例3127例，其中境外输入病例32例，本土病例3095例（上海2807例，吉林151例，黑龙江59例，广东13例，浙江10例，江西10例，江苏9例，山东8例，福建7例，海南5例，山西4例，河南4例，广西4例，湖南1例，云南1例，陕西1例，青海1例），解除医学观察的密切接触者48224人，重症病例较前一日增加41例。

境外输入现有确诊病例164例（无重症病例），无现有疑似病例。累计确诊病例18177例，累计治愈出院病例18013例，无死亡病例。

截至4月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例26567例（其中重症病例458例），累计治愈出院病例184078例，累计死亡病例5022例，累计报告确诊病例215667例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者3394349人，尚在医学观察的密切接触者455894人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者9369例，其中境外输入76例，本土9293例（上海8932例，辽宁85例，江西68例，新疆40例，吉林35例，山东31例，浙江22例，安徽19例，广东16例，江苏15例，四川10例，北京6例，云南4例，黑龙江3例，河南3例，河北2例，湖北1例，广西1例）。

当日解除医学观察的无症状感染者14533例，其中境外输入88例，本土14445例（上海13605例，吉林375例，江苏97例，安徽79例，河北59例，河南34例，湖北30例，山东29例，江西28例，山西22例，黑龙江20例，福建15例，浙江13例，辽宁10例，广西9例，广东6例，云南6例，青海3例，甘肃2例，海南1例，四川1例，陕西1例）；当日转为确诊病例1013例（无境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者191036例（境外输入589例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例431434例。其中，香港特别行政区330599例（出院59316例，死亡9298例），澳门特别行政区82例（出院82例），台湾地区100753例（出院13742例，死亡862例）。

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