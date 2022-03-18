【央视快评】坚持就是胜利

3月17日，中共中央政治局常务委员会召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。习近平总书记主持会议并发表重要讲话强调，各地区各部门各方面要深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作。

习近平总书记的重要讲话，充分肯定了常态化疫情防控以来取得的成绩，深刻分析了目前的防控形势，对下一步疫情防控工作作出了新的科学部署。总书记的重要指示立足现实、鼓舞人心，极具现实性、针对性，为当前和今后一个时期更好地统筹疫情防控和经济社会发展指明了前进方向、提供了根本遵循。

凡益之道，与时偕行。常态化疫情防控以来，我们坚持“外防输入、内防反弹”，不断提升分区分级差异化精准防控水平，快速有效处置局部地区聚集性疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，充分体现了我国防控疫情的坚实实力和强大能力，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著优势。来之不易的成果也让我们更加坚信，有以习近平同志为核心的党中央统揽全局、举旗定向，作出正确判断、完善防控措施，我们终将夺取抗疫斗争全面胜利。

近期，奥密克戎变异株来势汹汹，全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，疫情防控面临新的挑战。越是疫情复杂，我们越要坚定信心，越要沉着勇毅。各地区各部门各方面要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，把防疫工作放在首位，保持战略定力，坚持科学精准、动态清零的策略，发挥自身优势，用最小代价实现最大效果，最大限度减少疫情对经济社会发展影响。

各地各部门要深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，努力做实做细各项工作，从加快疾控体系改革到推进加强免疫接种，从口岸地区防控到学校等重点场所防控，从引导群众加强自我防护到做好信息发布，要不断压实主体责任，优化疫情防控措施，提高防控的科学含量、精准程度、为民温度。与此同时，要主动回应社会关切，坚持以人民为中心，把人民群众放在至高无上的地位，想群众之所想、急群众之所急，积极帮助群众排忧解难。

坚持就是胜利。各地各部门要切实贯彻落实习近平总书记重要指示精神，弘扬伟大抗疫精神，慎终如始、再接再厉，尽锐出战、决战决胜，以敢于斗争、敢于胜利的大无畏气概和“不破楼兰终不还”的坚韧，从严抓好疫情防控工作，彻底夺取这场持久战的胜利。

央视评论员