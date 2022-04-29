新冠疫情多点多源多链 “五一”还能出游吗

“五一”小长假即将来临。4月份我国31个省份261个地市报告新冠病毒传播引发的本土疫情，近日也接连报告了多例感染者的死亡病例。那么，当前我国新冠疫情形势如何？“五一”假期还能出游吗？

4月28日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，交通运输部、文化和旅游部、国家卫生健康委、国铁集团等多部门负责人共同回答公众关心的问题。

倡导本地游、周边游

“目前国内疫情多点散发与局部性聚集性疫情并存，地区间交叉输入的风险较高。” 国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，各地应根据当地疫情形势，科学引导群众安全有序流动，防范因假期人员流动加大和聚集性活动增加造成疫情传播和扩散的风险。

吴良友呼吁，疫情防控形势严峻复杂，倡导本地游、周边游，以降低疫情传播风险。有意向外地游的公众应密切关注国内疫情动态、中高风险地区的变化情况、目的地防疫政策，不前往中高风险地区。

据介绍，4月全国报告本土疫情的地市数较3月份略有减少，但仍处于高位。疫情继续呈现多点多源多链的复杂局面。多个省份的疫情传播链条多，既有外省溢入疫情，也有本地源头不清的疫情，增加了疫情防控的复杂性和艰巨性。目前，河北、江苏、浙江、辽宁、安徽、江西、北京等省份疫情处置积极有效。吉林省吉林市疫情已进入隔离点阳性清零阶段，长春市疫情进入封控管控区清零阶段。上海市疫情整体呈现明显下降趋势，社会面疫情风险正逐步降低，但防控形势依然严峻，防反弹防外溢任务十分艰巨。

根据疫情形势，将及时免收退票费

“五一”小长假铁路运输已经启动，5月5日结束。

“客流出行以‘就地、就近出游’为主。受疫情形势和各地防控政策影响，假期群众旅游半径将较正常时期有明显减小。”交通运输部应急办副主任周旻介绍，客流总体将低位运行，但休闲出游、返乡探亲需求有所增加，人员的集中流动性将进一步增大。

为满足公众需求，交通运输部门将采取缩短发车间隔、开行区间车等措施，避免客流聚集，避免乘客长时间等待。针对节假日农村地区旅游探亲、返乡返岗等需求，优化客运组织，采取加密农村客运班线服务频次、灵活设置停靠站点、提供包车服务等措施，保障城乡群众出行需求。

铁路方面，依托12306系统大数据开展预测分析，动态优化列车开行，实施“一日一图”，精准满足旅客出行需求，针对受疫情影响不同省际、城际、市域，采取不同的供给策略，做好低风险区域热门线路的运力增配，组织相关铁路局重点增加珠三角、成渝、云贵等地区中短途运力。

国铁集团客运部副主任朱文忠介绍，如遇局部地区突发疫情，铁路部门及时调整列车开行方案防止疫情通过铁路传播扩散，并会根据相关政策，及时出台免收退票手续费的措施，在线提供24小时退票服务。

“五一”期间保障物资供应、满足就医需求

会上，相关负责人还对“五一”期间物资供应和就医需求的保障工作进行了介绍。

周旻介绍，交通运输部制定出台重点物资运输车辆通行证、货车司机“白名单”管理、物资中转站建设等制度，及时协调解决重点物资运输需求。组织开展高速公路收费站和服务区、港口码头、航道船闸关停自查自纠，推动优化防疫检查点设置和工作流程，推进健康码全国互认、一码通行，防止和杜绝地方擅自赋码、“层层加码”。截至目前，交通大动脉已基本打通，港口航道网络畅通有序。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红介绍，国家卫生健康委要求各地合理安排好医疗服务，做好节假日期间的医疗服务安排和人力保障，特别是要保证急诊24小时开放，严格落实首诊负责制和急危重症的抢救制度。要求医疗机构在急诊、抢救室、手术室和病房设立缓冲区域，对于核酸结果不明的一些急危重症患者给予及时治疗。对发生疫情的地区，要安排医疗团队对有需求的人员提供咨询和评估，需要外出就医的，由社区点对点接送，达到闭环管理。