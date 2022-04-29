人保健康联合北京协和医学院启动肺结节课题

4月28日，中国人民健康保险股份有限公司（以下简称中国人保健康）联合北京协和医学院启动《基于商保的肺结节人群健康管理研究》课题，召开肺结节课题线上研讨会，并同步推出“病程管理+保险保障”的肺结节人群专属保障“欣e保医疗保险”（肺结节版），实现“保健康人”到“保人的健康”转变。

会议现场。（受访者供图）

中国人保健康主要负责人邵利铎表示，从单纯的理赔到“支付+服务”的转变，标志着该公司在洞察市场趋势、紧紧围绕人民群众美好生活需要、加快创新变革方面取得新突破，在积极响应银保监会增加人身险供给、持续升级完善互联网产品体系方面又迈上新台阶。

研讨会聚焦肿瘤在内的慢病管理对实现2035健康中国目标的重要作用、肺结节与肺癌的关系、肺结节的病程管理等前沿话题。据了解，在当前的疾病防治背景下，伴随人民群众健康意识的增强和CT检查技术的进步，体检中发现肺结节的情况日益增多。当前，已罹患肺部结节投保多种保险，容易被除外承保、甚至拒绝承保，致使部分罹患肺结节的人群缺乏相应的商业保险保障。

针对市场现状，中国人保健康推出“欣e保医疗保险”（肺结节版），面向已罹患肺部结节的人群，只要符合健康告知，且肺结节直径小于等于6mm且数目小于等于3个，在线提交相应的肺部结节CT报告，核保通过后即可投保，并在承保后不再将已罹患的肺结节视为既往症。20周岁-50周岁的人群均可投保，年度保费低至659元，可享受最高200万保额、100%赔付比例的保险服务，不限意外或疾病，门急诊住院可报销，包含住院医疗费用保险金、特殊门诊医疗费用保险金、门诊手术医疗费用保险金、住院前后门急诊医疗费用保险金。

另外，该保险将病程管理与产品保障深度融合，为肺结节患者提供定制的慢病管理——肺结节病程管理服务。除医疗险保障外，公司提供“4+1”健康干预服务，配备医学顾问、健康管理师、营养师、心理咨询师，定制化开展肺部健康干预管理。

据悉，中国人保健康借助新兴科技，提升服务质量和服务内涵，实现公司质量变革、效率变革、动力变革，互联网保险云核心业务系统采用保险行业内金融级分布式交易架构系统，出单能力由每秒0.2单提升到每秒1000单；自主研发互联网保险运营服务系统，采用大数据、人工智能、区块链等技术，整合客户服务、理赔服务、健管服务一体化流程；通过互联网健康保险产品多年来的服务积淀，实现7*24小时不间断服务，理赔最快时效仅需1.32小时，医疗险理赔平均时效1.37天。

“我们将一直秉持服务大局、创新变革、科技引领、客户至上、价值为先、专业为本的经营理念，通过和协和医学院的通力合作，基于中国人保健康互联网渠道五千万客户，通过产学研结合，为行业提供肺结节等慢病病程管理的“金标准”服务解决方案，实现保险与健管服务的深度融合，实现对差异化群体的精准保障，让研究成果造福更广大人民群众。这也是中国人保的责任担当。 ”邵利铎表示。