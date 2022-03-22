中国人保启动 “东航客机坠毁事故”应急预案

3月21日14时38分许，东方航空公司MU5735航班执行昆明—广州任务时，在广西梧州市上空失联并坠毁。机上载有乘客123人、机组人员9人。

针对该事故，承保的保险公司也启动了相关工作。据悉，该飞机由中国人保首席承保。事故发生后，中国人保集团党委高度重视，第一时间启动重大事故理赔应急机制，人保财险立即成立专项领导小组和业务、理赔、支持等工作组，第一时间与民航总局、东航进行对接，紧急赶赴现场指导开展后续工作。

据了解，人保财险就本次事故处理推出五项服务举措：一是立即启动绿色通道，全天候受理报案，开通24小时95518专线、柜面、中国人保财险微信公众号、拇指理赔小程序等多种报案方式；二是启动赔款预付准备，提前准备好备付资金；三是由副总裁带队的专家小组，第一时间启程赶赴现场，全力协助做好善后处理；四是简化理赔流程，减免事故证明等资料，优先处理涉事故相关赔案；五是密切关注事故伤亡情况，全面排查承保信息，积极主动寻找客户。

人保寿险启动多项应急服务举措，除提供7*24小时理赔服务，支持全天候、多渠道报案和客户咨询外，如发现客户出险，将主动联系亲属提供上门服务；简化理赔手续资料，实行“无保单、无事故证明”的赔付等。

人保健康启动多项应急服务举措，云南分公司、广东分公司已第一时间成立应急处置小组，针对此次事故，开通以下应急服务举措：启动24小时值班制度，密切关注事态进展，及时主动多渠道获取事件遇难和受伤人员名单，排查客户出险信息；提供7*24小时报案受理及理赔咨询服务：人保健康全国统一客服报案电话95518（健康险）；提供理赔绿色通道服务，安排专人对客户提供全程理赔指导，启动理赔绿色通道，简化材料，第一时间提供理赔服务；免保单理赔，对因此次事故导致身故的客户，实行无保单理赔，免提供保单。

中国人保集团表示，将继续密切关注事故进展，竭尽全力做好应急服务，积极配合做好后续理赔服务工作。