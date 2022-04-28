直播预告：肺癌靶向治疗新突破

肺癌是起源于肺部支气管黏膜或腺体的恶性肿瘤，被称为全球头号的癌症杀手。随着现在医疗水平的进步，肺癌治疗也有了新进展和新突破。

4月29日10:00，中国人民解放军总医院肿瘤医学部主任胡毅将做客“人民好医生”客户端，为公众普及肺癌靶向治疗相关知识。

嘉宾简介：

胡毅，教授，主任医师，博士生导师。解放军总医院肿瘤医学部主任，解放军总医院临床试验药理基地肿瘤专业组负责人，呼吸肿瘤及内镜介入科主任，中央保健委员会会诊专家，中央军委保健委员会会诊专家，美国华盛顿大学访问学者，中国研究型医院学会分子肿瘤与免疫治疗专业委员会主任委员，北京医学会肿瘤学分会副主任委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）理事，中国临床肿瘤学会（CSCO）非小细胞肺癌专委会常务委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）小细胞肺癌专委会常务委员，中国临床肿瘤学会（CSCO）肉瘤和黑色素瘤专委会常务委员，世界内镜协会呼吸内镜协会常务委员，中国医师协会肿瘤多学科诊疗专业委员会常务委员，中华医学会肿瘤学分会委员，国家自然科学基金委员会评审专家，JCO中文版肺癌专刊执行主编。

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