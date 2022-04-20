老年人“投保”如何避“坑”？

【关键词】保单贷款

近日，上海退休市民章先生9年间花费800多万元保费买下某保险公司29种保险产品，却因办理了370万元的“保单贷款”而“背债”。经多方协调，最终保险公司回应，“决定对章先生名下的部分保单予以退保，并为章先生夫妇调整保障规划，其余保单继续持有”。

章先生虽不幸遇到了保单纠纷，但最终得到了相对妥善的处理。而大多数保险消费者，尤其是老年消费者，未必有如此经历和运气。因此，投保前对保险产品的深入了解尤为重要。

何为保单贷款？

保单贷款，也叫保单借款。要了解保单贷款，先得弄清“现金价值”的概念。

任职于某保险经纪公司的保险顾问曹欣介绍：“通俗来说，我们知道存在银行的钱，是可以完整取出来的，它叫‘现金存款’。而交给保险公司的钱，并不是想取就能完整取出来的，其中能取出来的那一部分，就叫‘现金价值’。而保单贷款，指的就是从‘现金价值’里贷出一定比例的钱，这个比例常见为80%。”他解释，保险公司收到消费者缴纳的保费后，会先扣除公司的运营服务成本以及为客户提供保障的成本等费用，再用剩余部分进行投资。投资往往需要一定时间才能看到回报，因此，保单签订之初，大多数寿险产品的前期“现金价值”是普遍较低的。因此能贷出的现金也相对较少。

新闻中的章先生便是听信了销售人员的建议，用保单贷出来的钱，又购置了新的保单。这样看起来像是花了一份钱买了多份保险，但却忽略了保单贷款有还款时效要求，一般为6个月，同时保单贷款也产生利息，且利息要高于银行贷款利息。

老年人适合投保哪类保险？

人的年龄越大，对风险的承受能力会越弱。曹欣建议，对老年人来说，可以优先考虑健康保障类的保险产品。首先应该投保含有意外医疗责任的意外险，能在遇到意外摔伤等突发伤害时提供医疗费用补偿乃至住院补助。其次，身体条件允许的老年人应该有医疗险的补充，用以对冲重大疾病导致的大额医疗费用。国家正在倡导、试点的长期护理险也是老年人可以关注的险种。

老年人投保有哪些注意事项？

综合保险监管部门曾发布消费者提示，老年人投保时应有明确需求，不必盲目追求公司品牌，可在家人或是不隶属于某一家保险公司的保险经纪人的协助下进行多家对比，挑选最能满足自己需求、与自身交费能力匹配的产品。

其次，由于老年人大多不擅长使用信息化手段，因此尽量选择在线下与销售人员见面完成投保，减少互联网投保可能导致的对产品保障了解不够，理赔不便等麻烦。

再次，投保时，老年人也需要按规定进行健康告知、财务告知、个人基本情况的告知，不要隐瞒真实情况。需要签名的环节，务必亲自签名确认，不要委托销售人员代为签字。在产品选择上，不能仅以销售人员的宣传折页、口头介绍为准，一切要以保险合同列明的内容为准。为了维护消费者的权益，监管部门规定，对超过60岁的投保人在投保时进行录音、录像。老年人应配合销售人员，规范地做好“双录”， 以便在发生纠纷时能还原保险销售关键环节，防范销售误导给自己造成的损失。（郭彦）