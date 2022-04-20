莫让“超长预售”影响网购体验（网上中国）

“冬天买的衣服，快到夏天了还没发货”“有的预售即便交了全款，发货也得等”“好不容易过了预售期，商家却说缺货，要取消订单”……近期，关于网购预售的话题引发了大量讨论，不少网友称，超长的预售期正在透支自己的消费热情。

漫长等待，透支消费者耐心

预售，指的是产品还未正式进入市场前进行的销售行为。近年来，随着互联网电商的快速发展，网购预售日益普遍。

“按常理讲，网购预售对消费者和商家本该是双赢的。”中国人民大学公共管理学院教授许光建认为，消费者可通过预售活动提前锁定爆款商品，并且还能享受“付定金立减”等优惠。对商家而言，预售活动可以帮助他们开展计划性生产并及时协调仓储，降低企业成本。

眼下，这一模式却引发争议。

“3月中旬，我在网上下单了一件外套，销售界面并没有显示预售字样，但付款之后，咨询商家发货时间时才知道是预售，至少要等半个月。”在北京工作的权女士告诉本报记者，自己经历过的预售少则一两个星期，多则一个月以上。

漫长的预售等待，也令山东济南的陶女士头疼。她认为，适度的预售等待可以理解，毕竟部分商品的生产、运输确实需要花费时间，但如果等待过长则很难接受。“如果品质好就算了，就怕质量、尺寸不合适，最终还得退货，白折腾一场。”

江苏省消费者权益保护委员会的调查显示，目前，各大网络购物平台均存在预售行为，等待时间一般在8至45天不等。业内人士透露，个别“网红服装”店铺长期采用预售模式，100款新品可能只有20款是现货，有些订单硬生生地被拖成无法兑现的“空头支票”。

标注不一，预售规则套路多

据了解，商家青睐预售，有其现实考量。

经营着一家线上童装店的肖先生介绍，服装行业货品仓储成本较高，一旦压货，涉及资金往往较大。“衣服没上架之前，甚至是上架后销量没涨起来之前，我们都不敢随便进货。预售数据有起色了，才会去工厂下订单。”

“卖家一般分为进货和做货两类。”电商从业者赵女士解释，进货的店铺，商品生产周期与上游原材料供应商、下游代加工厂的供货及加工能力密切相关，自己无法左右。“而自己做货的商家，由于从原料选择到生产出货环节众多，任何一个环节出问题，货期都可能推迟。”

尽管如此，若将市场风险转嫁给消费者，显然不合适。

记者浏览多家电商平台发现，不同商家对于预售商品的标注并不统一。有些能在商品标题中清晰标注，有些只是在产品说明中附上一行小字，更有甚者，付款后才显示发货日期，具体发货日期竟还可以一改再改。

此外，部分商家将预售模式作为营销宣传的手段，故意制造“奇货可居”的假象，一旦预售不及预期，就以种种理由取消订单。北京伟博律师事务所律师李伟民接受本报记者采访时说，该情况系无正当理由经营者单方解除买卖合同，违反了公平、诚实信用原则，损害了消费者的合法权益，构成违约。经营者的前期预售宣传还涉嫌虚假宣传，不按照约定提供商品或者服务，构成欺诈。

完善机制，监管需落到实处

预售成了“套路”，优惠成了“口惠”，消费者难道只能自认倒霉？答案是否定的。

《侵害消费者权益行为处罚办法（2020修订）》明确规定，未按约定提供商品或者服务的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款，并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。对退款无约定的，按照有利于消费者的计算方式折算退款金额。

“商品可以预售，但品质和服务绝不能透支。”中国管理科学研究院商学院特约高级研究员陆泽倩提醒，消费者应拿起法律武器，依法维护自身权益。

针对“预售不告知”“无货被退款”等行为的整治，平台与监管机构需落到实处，有效约束。

“立法部门要进一步完善相关法律法规，提高违法失信成本。”李伟民说，从监管角度看，市场监管部门有必要向社会公开并依法处罚盲目预售、恶意延迟发货的经营者，对预售模式中存在的乱象进行规范。

专家认为，电商平台虽不是行政管理部门，但其对商家有管理的责任与义务，应当尽快完善预售机制，加强对预售商品的审核，对不符合要求的商品不予上架。同时，建立特定的监管制度，利用信用等级管理、黑名单等手段敦促商家尽快整改。

消费者擦亮双眼、做好选择也不可或缺。业内人士建议，消费者在购买预售商品时，一定要注意理性消费、安全消费，依法维权。