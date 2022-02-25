淘宝升级消费者体验：500元内订单未发货可“秒退” 天猫不限金额

2月24日，有网友称对未发货的淘宝和天猫商品订单申请退款，无需商家审核，可以秒到账。网友发现，目前淘宝和天猫商家的未发货商品订单退款服务均有升级，其中，对500元以下的未发货淘宝和天猫商品订单申请退款，可以秒到账。500元以上订单，仍需要在商家审核后才可退款。

淘宝方面回应称：“今天（2月24日）起，消费者500元以下的淘宝和天猫未发货商品订单，均可秒退款，而到4月份，天猫商品的未发货秒退款服务还会升级至不限金额。此外，定制和虚拟等特殊商品，暂不支持未发货秒退款。”据悉，淘宝在2019年就已推出未发货秒退款服务。

接近淘宝的人士透露，在淘宝内部，“对消费者和商家的体验提升”是今年的重点任务，这也是在1月6日淘宝和天猫两大业务在后台实现全面融合以来，陆续出现的新变化。

据媒体此前报道，淘宝陆续在过去的一个月内，推出了商家在春节期间的“一键打烊”工具，以及面向商家已购用户的“晒单有礼”等工具，持续优化商家及消费者在平台的经营及购物体验。

业内人士表示，随着淘宝和天猫业务融合的逐步落地，更多有助于商家经营及消费者购物体验提升的举措，将会持续落地。