疫情防控要坚持群众路线

当前，上海正遭遇奥密克戎变异株的严重冲击，单日新增新冠肺炎阳性感染者过万人。疫情防控进入关键期，这场大仗硬仗要怎么打？一定要坚持群众路线。

坚持群众路线，要坚持人民至上、生命至上。

新冠肺炎疫情全球大流行已持续2年多。一些国家选择“躺平”，放松防疫政策，甚至放任病毒传播，导致疫情快速蔓延，变异毒株层出不穷。全球累计确诊人数超过4.9亿，已有超600万人因感染新冠病毒而失去生命。而中国始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，给了人民群众切切实实的安全感。可以说，我国的防疫政策，是科学的、必要的，更是符合我国国情的。

坚持人民至上、生命至上，就是要把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。当前，上海疫情防控要继续坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，坚决反对试图躺平的“共存”论，彻底排查感染源、彻底摸清底数、彻底切断传播链。同时，在上海疫情防控中，不能机械僵化执行防疫政策，要千方百计帮助群众解决实际问题，保障居民基本生活和就医需求。

坚持群众路线，要相信人民、依靠人民。

当前，上海干部群众团结抗疫，全国3.8万余名医护人员驰援，有关部门积极出台支持措施，多地援助物资陆续抵沪。面对生活物资采配效率不高的问题，上海也正努力解决。对于一个拥有2500万人口的超大城市来说，封控状态下，核酸检测、隔离治疗、后勤保障等种种工作，需要海量的人力，必须做足“绣花功夫”。这种情况下，一方面要号召党员干部充分发挥先锋模范作用，另一方面也要时刻牢记与人民群众想在一起、干在一起。上海作为国际化大都市，疫情防控中应充分利用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑完善各项防控措施，倾听群众心声，提升解决群众实际问题的能力。

疫情形势越是严峻，越要保持战略定力，坚定信心、坚持不懈，想群众之所想、急群众之所急。我们有科学的疫情防控举措，有丰富的各项物资储备，有较高的疫苗接种率，有全国各地的积极援助，只要能发动、组织、凝聚起人民群众的力量，就能构筑群防群治的严密防线，打赢上海疫情防控这场大仗硬仗！（佘惠敏）