以快制快，坚决打赢疫情防控攻坚战（人民论坛）

加快核酸筛查和风险人员排查管控，加快方舱医院建设，加快床位周转速度……上海本轮疫情发生以来，上海各区、各部门以刻不容缓的紧迫感，以决战冲锋的执行力，着力抢时间、提效率、补短板、强弱项，推动各项疫情防控措施发挥作用。当前上海疫情防控正处于关键阶段，只有坚定不移贯彻“动态清零”总方针，采取坚决有力的措施，才能推动疫情传播尽快出现拐点，让社会面疫情尽快实现清零。

与病毒赛跑，就是与时间竞速，跑得越快，就越能掌握战“疫”主动权。上海本轮疫情流行的毒株主要是奥密克戎BA.2，传播速度非常快。研究显示，相比德尔塔毒株，奥密克戎毒株BA.1的传播速度要快77%，而BA.2毒株，传播速度又比BA.1快66%。如果没有任何干预措施，一个奥密克戎感染者会传染9.5个人。再加上，奥密克戎变异株隐匿性特别强，无症状感染者和轻症病例占比非常高，而无症状感染者和轻症患者同样有传染性。从科学的角度而言，给奥密克戎变异株留下一点可乘之机，就会迅速感染一大片。只有快字当头、以快制快，强化风险管控，通过筛查找出传染源，及时转运隔离，才能避免造成大范围的传播。

人民至上、生命至上，尽快遏制疫情才是真正敬佑每一个生命。从公共卫生的角度看，全人群都是奥密克戎变异株的易感人群。同时，从致病性角度看，奥密克戎变异株绝不是“大号流感”，其危害性决不能低估。那些“躺平”的国家和地区，老年人和其他脆弱人群的病死率都比预想的要高很多。如过敏性哮喘的新生儿，或者有基础病的老年人，一旦叠加病毒感染就有导致重症的危险。根据上海市卫健委的通报，截至4月17日24时，在定点医疗机构接受治疗的重型患者有16例；4月17日，新增死亡病例3例，均为高龄，同时合并严重基础疾病，均未接种新冠疫苗。这也充分说明，奥密克戎毒株流行的危害依然严重。及早发现疫情、快速处置疫情、严格落实防控举措，才能控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。

以快制快，既考验执行效率，也考验协同效率。比如，在感染者收治上，阳性感染者和密接者转运不及时，疫情就会持续在社区传播，防控局面就会始终被动，必须坚决克服拖延思想和畏难情绪，迅速统筹调集资源力量，坚决果断推进“四应四尽”，让感染者得到收治，密接人员隔离到位；在方舱医院收治与管理上，由于上海市新冠病毒感染者数量处于高位，部分感染者无法及时收入定点医院隔离治疗，有必要进一步加快方舱医院建设，加强资源统筹，各区深挖潜力，畅通出院流程，尽早实现出院人数大于入院人数的正向循环；在民生保障上，疫情防控越是到最吃劲的时候，民生保障就越要细致，必须带着深厚感情安排好群众生活，多关心群众的困难，切实保障好就医用药、食品供应，畅通应急救助电话和就医“绿色通道”，决不能因为疫情防控而顾此失彼。抓细抓实疫情防控各项举措，做到快而有序、高效协同，方能尽快实现社会面清零目标。

快速，是动态清零的精髓之一。发现早、处置快，就能够及时切断疫情传播链条，尽早让社会生产生活回到正轨。山东省3月29日宣布自2月底以来的这波疫情实现社会面动态清零，复工复产进入“快车道”；深圳市从按下“慢行键”，实施科学精准的抗疫策略，到4月8日起有序推进各级各类学校返校复课；吉林省4月14日宣布各市州实现社会面清零，社会生产生活秩序逐步恢复……以快制快，让我们做到了疫情发现一起、扑灭一起。发扬拼搏精神，保持战斗状态，勠力同心、以快制快，就一定能早日战胜疫情，打赢这场疫情防控攻坚战。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 04 版）