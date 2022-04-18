伊利携手航天科技 航天技术助力乳业发展

4月16日，神舟十三号乘组成功返回，神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功。4月17日，“航天严选 品质领航”伊利集团与中国航天科技国际交流中心合作发布会在北京举行。伊利正式签约成为“中国航天太空创想乳制品官方合作伙伴”，并宣布启动“未来乳业太空实验室”等航天科技与文化深度合作系列项目。未来伊利将携手航天科技就中国航天技术对大健康领域的互促互进、创新应用展开全面布局。

伊利集团与中国航天科技国际交流中心签约仪式

放眼“十四五”时期，实践科技创新既是响应国家经济政策的重大部署，更是企业作为市场主体的重大担当。伊利集团此次与中国航天的尖端科技结合，将有望碰撞孕育出新的产品，这是双方以实际行动勇担使命，积极探索并践行强国战略的有力表现。

中国航天科技集团有限公司科技委副主任于登云在讲话中称，“此次和伊利集团的合作，着力点将放在航天技术助力乳业发展的领域，通过建立联合试验室，利用空间生物、航天新材料、卫星监测等研究专项将航天技术应用于乳品全产业链。”

中国航天科技集团有限公司科技委副主任、中国科学院院士于登云致辞

发布会上，伊利集团执行总裁张剑秋表示：“伊利将努力培育出更多满足极致营养要求和严苛品质标准的健康乳品，并通过‘乳业+航天’互补互强的科研合作，助推中国乳业提档升级，助力中国航天技术创造美好生活。”

伊利集团执行总裁张剑秋致辞

伊利集团携手航天科技 中国乳业研发进入太空时代

作为本次发布会看点，伊利集团与中国航天打造的全球首个“未来乳业太空实验室”正式揭牌。未来双方将联合航天有关科研机构在科研探索、技术转化、产品开发等领域全方位紧密协同，携手在航天新材料包装、太空菌株、碳卫星牧场监测、健康营养保障等领域开展密切合作，努力培育出更多满足极致营养要求和严苛品质标准的健康乳品，推动中国乳业研发正式迈入“太空时代”。

伊利与航天研发机构联合打造的未来乳业太空实验室正式成立

“未来乳业太空实验室”项目的全面启动，是航天技术赋能产业应用的有益探索，更是助力国民健康营养升级的重要尝试。发布会现场，空间生物领域专家分享了航天技术特别是空间生物方面取得的科研成就，以及研发成果在国民健康领域贡献的重要力量。我国首批航天员兼航天员教练吴杰先生应邀参加了联合实验室的揭幕。

发布会现场，伊利集团创新中心科学研究专家司徒文佑博士表示，希望通过此次跨领域合作，充分利用双方的技术优势共同进行技术探索和攻关，开发出更加轻量、安全、环保的食品包装材料，以及适合特殊人群的营养和健康产品，将先进的技术及产品带到消费者身边。

伴随着中国航天事业的发展和太空实验项目的深入开展，一系列空间科学研究取得了喜人的成果。对此，肩负以创新引领产业发展的使命，伊利将有志于参与到未来太空实验中，探索乳品在长时间微重力、强辐射环境、极端温度等特殊条件下的前沿研究，为更好地服务国民营养升级提供科技支撑。

跨界合作 探索航天文化破局出圈的新形势

探索浩瀚宇宙，发展航天事业，建设航天强国，是我们不懈追求的航天梦。航天科技在公众心目中是国家科技实力的代表，建设航天强国离不开航天技术的发展，同样也离不开航天文化软实力的推动。

中国航天科技国际交流中心作为中国航天科技集团唯一专门从事航天文化事业的直属单位，始终以弘扬航天精神、传播航天文化、普及航天知识为己任，以社会公众需求为导向，以旗下的“太空创想”品牌为阵地，持续开发航天主题鲜明，具有趣味性、实用性、互动性的文化产品，使公众从中真实感受并正确理解航天精神所传递的文化信息。

此次和伊利集团的合作涵盖航天科技与文化深度合作系列项目，将通过伊利集团覆盖全国的下沉渠道打造弘扬航天精神的新型阵地，通过产品创意拓展航天文化传播的创新形式。

伊利已成中国乳业创新策源地

无论是航天强国还是健康中国，都离不开健全的创新体系和自立自强的高新科技。乳业太空实验室落户伊利，既是中国航天对伊利产品品质的信任，更是对伊利创新能力的肯定。 “不创新，无未来”是伊利始终秉持的发展理念，对未来的使命、对创新的追求使得伊利在“亚洲第一、全球五强”的成绩之下，潜藏的是以科技创新为驱动的核心势能。

目前，伊利已在全球建立15大创新中心，持续开展全产业链创新合作并取得丰硕成果：截至2021年12月初，伊利全球专利申请总数、发明申请总量位居全球乳业前列，成为全球乳业创新高地。

不仅如此，作为乳业具有重大引领效应的标志性项目，位于呼和浩特的伊利现代智慧健康谷正在加紧建设，其中，总投资50亿元的液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目，实现从“一棵草到一杯奶”全周期、全流程、全产业链的重构。未来，伊利现代智慧健康谷将以乳产业、高新技术产业为带动，一二三产业协同发展，通过产业化、集约化、园区化、智能化发展，构建完善的生产、研发、文旅、休闲和生活服务功能，形成生产、生活、生态空间协调发展的一体化格局。

对中国奥运事业持续17年的支持，展现了伊利对品牌初心的坚持和对“体育强国”的有力呼应；而携手中国航天科技开启中国乳业研发“太空时代”，既是伊利对产业和消费者交出的新答卷，也是伊利以行业领军企业的责任与使命感，助力航天事业技术发展转化落地。

在伊利的“后千亿时代”，伊利将在董事长潘刚“全面价值领先”目标的引领下，全面开启科技创新探索的新篇章，致力于通过将航天技术应用于乳品全产业链，全面提升中国乳企在全球科技创新格局的影响力，助力实现航天强国与健康中国。（胡可璐）