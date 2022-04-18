人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

杨柳飞絮高发期 易敏人群需注意

2022年04月18日09:47 来源：北京青年报

　　眼下，本市的杨柳飞絮已进入盛飞期，北京街头又出现了“四月飞雪”的场景。据气象部门介绍，杨柳飞絮具有明显的周期性和季节性，由于树种及环境温度差异，在全市范围内，飞絮期一般从4月上旬到5月下旬，持续50天左右。在具体区域，如无明显降水，降温，大风等情况，飞絮一般影响20天左右，高发期一般一周左右。

　　今年，本市杨柳飞絮第一次高发期出现在4月12日-17日，主要影响五环内城区，主要飞絮树种为毛白杨，目前已经基本结束；第二次高发期将出现在4下旬至5月上旬，主要影响区域为城区和平原区，主要飞絮树种为欧美杨、青杨、垂柳及旱柳；第三次高发期为5月中旬，主要区域为山区，主要飞絮树种为部分欧美杨，对城区无明显影响。

　　气象部门提醒，一般上午10时至下午16时是飞絮高发时段，易过敏人群最好尽量避开这个时间段外出。如果一定要外出，建议尽可能选择杨柳絮比较少的早晨、晚上或是雨后出行。（赵婷婷）

(责编：张文婷、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn