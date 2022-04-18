杨柳飞絮高发期 易敏人群需注意

眼下，本市的杨柳飞絮已进入盛飞期，北京街头又出现了“四月飞雪”的场景。据气象部门介绍，杨柳飞絮具有明显的周期性和季节性，由于树种及环境温度差异，在全市范围内，飞絮期一般从4月上旬到5月下旬，持续50天左右。在具体区域，如无明显降水，降温，大风等情况，飞絮一般影响20天左右，高发期一般一周左右。

今年，本市杨柳飞絮第一次高发期出现在4月12日-17日，主要影响五环内城区，主要飞絮树种为毛白杨，目前已经基本结束；第二次高发期将出现在4下旬至5月上旬，主要影响区域为城区和平原区，主要飞絮树种为欧美杨、青杨、垂柳及旱柳；第三次高发期为5月中旬，主要区域为山区，主要飞絮树种为部分欧美杨，对城区无明显影响。

气象部门提醒，一般上午10时至下午16时是飞絮高发时段，易过敏人群最好尽量避开这个时间段外出。如果一定要外出，建议尽可能选择杨柳絮比较少的早晨、晚上或是雨后出行。（赵婷婷）