为中国医疗事业发展贡献一份力量

“在国外学习、工作的近20年，我一直渴望有一天能把自己在外所学贡献给医院、社会，为国家医学事业的建设贡献一份力量。”近日，四川省人民医院原院长、器官移植研究所原所长邓绍平这样表达自己始终如一的家国情怀。

创新医疗模式

今年61岁的邓绍平毕业于重庆医科大学，先后在瑞士日内瓦大学攻读医学博士，在美国宾夕法尼亚大学完成博士后研究工作。他的研究方向包括肝胆胰疾病的病理生理及临床移植免疫、异种生物材料、基因工程猪血管及器官开发、糖尿病、移植免疫等。

2009年，邓绍平作为高端人才被四川省人民医院聘请回国，先后担任四川省人民医院副院长、院长以及器官移植研究所所长和临床免疫重点实验室主任。在四川省人民医院任职期间，邓绍平坚持加强学科建设，引入国际新理念，践行全新医疗模式，参与建立了包括器官移植中心、细胞移植中心、全科医学中心、心身医学中心等近20个临床亚专业医学中心，并引进和培养了一大批优秀的学科带头人和骨干。在他的带领下，四川省人民医院人才、科研、管理多管齐下，在全面发展的同时快速提升核心竞争力，驶入发展的快车道。

邓绍平表示，医院想要谋发展，需要明确自身问题和差距，提出补短板、建平台的发展策略；在整体发展战略方面，推动医疗服务、科研、教学、健康服务同步发展；在联盟发展战略方面，推动医联体建设相关工作；在全域发展战略方面，参与健康医疗全领域内产业。

培育全科医生

长期以来，邓绍平不仅从事医学临床工作，还负责大量的科研工作。在代表外科最前沿、最尖端技术的器官移植领域，作为中国唯一一位国际异种移植协会常委，邓绍平取得了诸多开创和引领性成绩。

“分级诊疗制度之所以迟迟不能落地，就是因为缺乏足够数量和质量的全科医生。”回国后，邓绍平十分重视医学人才的培养，致力于全科医生的培养。心身医学也是邓绍平关注的领域。他说，实际上，现代科学医学认为很多疾病都存在心理问题，很多器质性疾病也会因为心理的影响被诱发或者加重。在他的带领下，四川省人民医院设立了心身医学中心，更加全面地为民众健康保驾护航。

海外求学多年的背景让邓绍平一直在思考，国内的大型教学医院和国外同类医院相比，差距在哪？“我认为高新技术、设备的引进，甚至人才引进都不是什么难事，医院文化建设和良性医患关系的建立才是当务之急。”邓绍平说，医患之间缺乏信任是目前最大的问题，要解决这一问题需要久久为功。同时，可通过提高海内外学术和人才交流频率，潜移默化地影响医院文化氛围。

开展国际交流

无论在什么时代，谋合作求发展，开展具有影响力的国际交流和合作都至关重要。2015年尼泊尔地震之后，邓绍平任副队长率领中国政府医疗队奔赴尼泊尔展开两周的国际救援。医疗队的工作得到了尼泊尔政府、当地民众以及世界卫生组织等各方面的高度认同。“这段经历我至今仍记忆犹新。在我们离开那天，当地民众还给我们开欢送会。这是对我们工作的肯定，也说明这个工作真正促进了中尼民众的民间交流、建立了感情纽带。”邓绍平自豪地说。

作为一名归侨，邓绍平始终以这一身份为傲，也数十年如一日坚持用自己在海外所学回馈祖国。他希望，未来能有更多在海外学习、工作的华侨华人回到祖（籍）国发展，为新时代中国的发展贡献力量。

“科学进步具有时代性，年轻人走在第一线，发挥出自身作用，我觉得至关重要。”邓绍平说。

（据中新网）