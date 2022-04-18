加强应对措施  遏制病毒传播（国际视点）

美国疾病控制和预防中心近日发布一份声明说，鉴于目前新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.2在美国快速传播并导致疫情反弹，在公共交通系统实施的“口罩令”将延长至5月3日。图为日前，在美国弗吉尼亚州阿灵顿的里根国家机场，旅客戴着口罩走在航站楼里。

新华社发

核心阅读

世界卫生组织最新数据显示，截至4月14日，全球新冠肺炎确诊病例数累计超过5亿，死亡病例数逾619万。世卫组织强调，新冠肺炎大流行仍是国际关注的突发公共卫生事件，并建议各国随时做好准备，加强公共卫生应对措施，遏制病毒传播。

世界卫生组织新冠肺炎大流行突发事件委员会在4月13日公布的会议结果中认为，新冠肺炎大流行继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”。多国公共卫生专家反复强调，新冠肺炎疫情大流行远未结束，预计新冠病毒仍将继续演变，人们将看到更多的变异毒株出现，疫情防控的不确定性依然很高，过早放松社交限制措施存在很大风险。

“随着时间推移，新冠病毒更具传染性且仍具致命性，对于那些无法获得医疗保障和抗病毒药物、未受保护和未接种疫苗的人来说更是如此”

世卫组织最新发布的疫情周报显示，在4月4日至10日，全球新增确诊病例数和死亡病例数连续第三周下降，但是病毒传播依然保持在高位。世卫组织强调，对这种下降趋势应该谨慎解读，因为一些国家正改变检测策略，导致检测数量减少，报告确诊病例也相应减少。此外，各个国家和地区病例检测、纳入标准、测试策略、报告方式及数据截止、滞后时间不同，也会造成各方发布的数据存在差异。

世卫组织总干事谭德塞在日前举行的信息通报会上说，各国报告死亡病例数减少，但新冠肺炎疫情大流行还远未结束。新冠病毒传播率仍然很高，许多国家的疫苗接种率依然很低。一些国家和地区放松了公共卫生和社交限制措施，造成病毒继续传播，并带来新病毒变种出现的风险。“一些国家仍出现了严重的病例激增情况，这给医院带来压力。由于新冠病毒检测数量显著减少，我们监测疫情趋势的能力受到影响。”

谭德塞强调：“随着时间推移，新冠病毒更具传染性且仍具致命性，对于那些无法获得医疗保障和抗病毒药物、未受保护和未接种疫苗的人来说更是如此。”他呼吁，尽可能在早期诊断高危患者，以便抗病毒药物发挥作用，并进一步提高抗病毒药物的可及性。此外，保持高水平的核酸检测及病毒基因测序对于追踪现有病毒变种、识别新的病毒变种至关重要。

世卫组织新冠肺炎大流行突发事件委员会建议，因新冠肺炎疫情导致住院人数、重症监护人数以及死亡人数增加，并影响到卫生系统的处置能力，各国应继续采取基于证据和风险的公共卫生和社交限制措施，如戴口罩、居家隔离、勤洗手和改善室内通风等，并随时准备根据病毒和人口免疫力的变化迅速强化相关措施。

“一些国家因新冠疫苗接种率高等因素认为疫情已经结束，这种想法是危险的，不能忽视奥密克戎毒株带来的威胁”

根据世卫组织的评估，由于威胁人类健康的风险依然存在，且各国依然面临病毒传播风险和控制能力不足的挑战，目前全球公共卫生风险等级“非常高”。近期，多个国家和地区发布的数据也显示，新增确诊病例持续保持高位，出现新一波疫情风险依然存在。

数据显示，截至目前美国仍是累计新冠肺炎确诊和死亡病例最多的国家，其确诊病例数超过7971万，死亡病例数超过97.9万，这两个数据的全球占比均为近16%。累计确诊病例较多的国家还有印度、巴西、法国、德国、英国等10多个国家，这些国家各自累计确诊的病例数都超过千万。

在世卫组织划分的全球六大区域中，欧洲地区和美洲地区累计确诊和死亡病例数均排前两位，迄今其报告的确诊病例分别高达2亿多例和1.5亿多例，死亡196万多例和271万多例。这两个地区合计占全球累计新冠肺炎确诊和死亡病例的比例分别超过72%和75%。

当前，新冠病毒仍在快速传播。世卫组织目前正密切关注一些奥密克戎亚型毒株，包括BA.2、BA.4和BA.5，以及BA.1和BA.2的重组毒株。博茨瓦纳和南非的科学家近期检测到了奥密克戎毒株的新亚型，已标记为BA.4和BA.5。但由于样本和测序数量有限，目前仍不清楚它们的传播力和危险性。世卫组织还在追踪多种重组毒株，包括德尔塔毒株亚型AY.4与奥密克戎毒株亚型BA.1的重组毒株XD，以及奥密克戎毒株的亚型BA.1与BA.2的重组毒株XE等。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，预计新冠病毒仍将继续演变，人们将看到更多的变异毒株出现。“新冠病毒此前曾让我们措手不及，因此我们需要尽可能地追踪病毒”。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗表示，“奥密克戎是一种温和的毒株”“新冠肺炎大流行已经结束”“奥密克戎是最后一个新冠变异毒株”等有关疫情的错误信息大量传播，造成了很多混乱。谭德塞强调，“一些国家因新冠疫苗接种率高等因素认为疫情已经结束，这种想法是危险的，不能忽视奥密克戎毒株带来的威胁”。全球范围内病毒还在快速传播，很容易出现传染性更强、更危险的变种，疫情防控的不确定性依然很高。

“过早放松社交限制措施存在很大风险，必须持续加强检测，继续采取有力措施，最大限度遏制病毒传播”

连日来，多国公共卫生专家警告说，新冠病毒仍在持续变异，疫情形势存在不确定性，过早放松社交限制措施存在很大风险。包括欧美在内的许多国家和地区大幅放宽甚至解除社交限制措施，引发多方担忧。

泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安日前表示，虽然美洲大部分地区新增确诊病例数减少，但北美洲以及加勒比地区部分国家新增感染人数仍然较多，疫苗接种鸿沟将使该地区在下一波疫情发生时处于危险之中。她敦促各国不应忽视疫情加剧的风险，继续做好疫情监测，防患于未然。

英国国民保健制度联合会首席执行官马修·泰勒认为，当前疫情防控仍然面临诸多不确定性，应以科学为指引，谨慎出台放松措施。

比利时病毒学家马克·范·兰斯特表示：“疫情远未结束，过早放松社交限制措施存在很大风险，必须持续加强检测，继续采取有力措施，最大限度遏制病毒传播。”否则一旦出现疫情严重反弹，很可能不得不重新加强社交限制措施。

英国研究人员在新一期《全球健康杂志》发表的一项研究认为，美国与英国在新冠肺炎大流行前被认为是对流行病准备最充分的国家，但实际情况不及预期。在“寿命损失年数”这个指标上，美国的总体寿命损失年数最高，为10289624，按人口比例计算也位居前列。“寿命损失年数”反映了新冠病毒导致的与预期寿命相比的过早死亡情况。在每1000人中因新冠病毒死亡人数这个指标上，英格兰和威尔士在所研究的20个国家和地区中最高，达到2.39。

不少媒体刊文批评，以西方国家为代表的一些国家和地区大幅放松防控措施，实际上是将新冠肺炎疫情大流行当作“地方流行病”对待。美国州与地区卫生官员协会执行总监迈克尔·弗雷泽认为，用“地方流行病”形容新冠肺炎疫情“不好理解，也不准确”。

美国全国县市卫生官员协会首席执行官洛里·弗里曼说：“我们尚未解开新冠病毒的所有谜团，谈论结束疫情是一种错误的论断。如果发现另一个病毒变种或新一波疫情，必须准备好重新采取防控措施。”

迈克尔·瑞安明确表示，新冠肺炎疫情还没有成为一种季节性的或可预测的模式，应非常谨慎监测。即便未来疫情成为“地方流行病”，也应该最大限度遏制疫情传播，否则将会夺去成千上万人的生命。

（本报布鲁塞尔4月17日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 16 版）