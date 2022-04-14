想开点、放松点……防抑郁，送你快乐清单！

在日常生活中，许多人都面临着就业、生活压力等一系列烦恼，如果缺少自我调节能力，就容易产生抑郁情绪，进而形成抑郁倾向，如不及时止损，很可能发展成抑郁症。本期《1分钟养生课》邀请海军军医大学附属长征医院医学心理科主任柏涌海，为广大网友分享如何有效预防抑郁的相关知识。

柏涌海表示，及时调节心情，缓解抑郁情绪，建议尝试以下三个点：

第一个是想开点。心理学上，认为一个人的情绪往往是受他对这个事件的看法影响，比如说有半杯水，积极心态的人就会很开心，因为有半杯水可以喝。如果是消极心态的人，可能就会很悲伤，只想着怎么只剩下半杯水了。所以，有时候事实很难改变，但从不同的角度去看，个人的情绪就会完全不一样。

第二个是放松点。当自己感觉这段时间非常疲劳，很难承受的时候，不妨踩一踩刹车。健康是1，后面的家庭、事业、财富都是零，平时后面的零积攒得越多，但如果没有前面的1，损失就会越大。

第三个是快乐点。建立个人快乐清单，列出做哪些事情会让自己开心，那么就付诸行动。比如，喜欢运动的就多跑步，喜欢音乐的就经常去唱歌等。做了这些让自己开心的事情，那么，个人的情绪就不会差到哪里去。

有些人反馈，虽然已经做了这三点，但还是会有不开心的时候。对此，柏涌海表示，这是正常的，在生活中，不可能所有的事情都是顺风顺水、一路坦途。

“如果有一些不开心的情绪，自己克服不了的话，不要忘了，还有精神心理的专业人士，他们可以帮助到你。不要觉得害羞或者不可告人，其实有很多非常优秀的人，往往也是精神心理专科的常客。最后，祝大家开心、快乐。”柏涌海说。

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