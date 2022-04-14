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辽宁2300吨物资驰援上海

本报记者  胡婧怡

2022年04月14日08:47 来源：人民网－人民日报

　　4月12日上午，辽渔集团大连湾新港码头，68台满载生活物资的货车登上大型轮渡。汽笛声悠长，轮渡驶出码头，奔赴上海。

　　本次驰援上海的生活物资包括小包装大米、面粉，桶装食用油，精品包装蔬菜等。蔬菜品种以辽宁地产菜为主。为减轻蔬菜到达上海后分拣压力，辽宁省组织人员对蔬菜进行分拣搭配、预先包装，方便蔬菜包直达上海千家万户。

　　深夜，在货站、大棚里，志愿者们紧张忙碌着，细心将蔬菜分拣、打包，也将辽宁人民的暖心传递。每个蔬菜包中都塞有一张纸条：“辽沪同心，携手抗疫；同舟共济，共克时艰”。

　　为确保蔬菜新鲜，辽宁组织安排专门运输车辆，全程采用大型冷藏货柜车装载，开辟绿色通道。

　　辽宁省商务厅相关负责人介绍，本次驰援工作，计划分为三批次进行，调运物资总量2300吨左右。驰援过程将在防疫安全、货源组织、运输通畅和交接便利等方面无缝衔接，通过设置绿色通道和物资交付区、开展全程闭环运输、无接触交接货物、人员封闭管理等方式，实现“防疫安全、运输畅通”。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月14日 03 版）
(责编：乔业琼、杨迪)


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