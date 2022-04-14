北京：60岁及以上老人疫苗接种率超80%

本报讯（记者 蒋若静）截至2022年4月13日16时，北京60岁及以上老年人群累计接种895.63万剂新冠疫苗，接种343.90万人，接种率为80.00%。其中246.49万人完成加强免疫接种，接种的老年人中最年长者为107岁。全市累计报告接种新冠病毒疫苗6076.36万剂次，累计接种2304.96万人。全市加强免疫累计接种1543.64万人。

在4月12日国务院联防联控机制召开的新闻发布会上，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，目前，奥密克戎变异株的特点是传染强度大、传播速度快、传播过程非常隐匿。在这种情况下，老年人感染的风险在增大。不太和外界接触，不意味着没有感染病毒的可能。老年人因高龄和多数有慢性基础性疾病，是个非常脆弱的人群，如果养老院等福利机构出现感染病例，影响非常大。目前来看接种疫苗虽然不能完全阻断病毒的传播，但是对预防重症和死亡的效果非常显著。因此，专家建议“符合条件的老年人尽快接种疫苗，尽快全程接种疫苗，符合条件需要加强的时候，尽快加强接种”。

据国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟介绍，目前全球60岁以上老人当中，使用中国疫苗的人数已有数亿人，数据研究发现，老人的不良反应发生率还略低于年轻人。截至4月11日，全国60岁及以上老年人接种覆盖人数也已超过2.24亿。

在此，北京市疾控中心特别提示两点，一是接种新冠病毒疫苗是防控新冠肺炎疫情最经济、最有效的方式，是每个公民应尽的义务。积极带家中老人特别是高龄老年人接种新冠疫苗，让符合加强针接种条件的老人尽快接种加强针，是关心、爱护他们的有效方式。二是接种加强针可以显著提升体内抗体水平，预防新冠病毒感染，尤其是降低重症和死亡风险。目前全市已有1543.6万人完成加强免疫接种，请完成全程接种满6个月，尚未接种加强针的市民，尽快到附近接种点接种加强针。