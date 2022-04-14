没事输点营养液能防病？你可能掉进了输液的坑

你身边有没有这样的人：一到冬天就去输液扩张血管，认为可以防止中风；想调理调理身体就要求医生给输点营养液；不管大病小病都希望输液可以缩短病程……输液真的有这么神奇吗？药师为大家介绍关于输液的几大误区，帮助大家科学对待输液。

输液就能好得快？错！

快节奏的工作生活以及随之而来的压力，使得“一心求快”的人们在疾病上越来越耗不起。“输液好得快”的观念使得输液成为他们的首选给药方式。输液时，药物直接进入血液循环，起效快，但目前研究不能证实其疗效优于其他给药方式。

口服给药通过消化系统进入血液，过程缓慢，一些可能引起不良反应的杂质在消化道就被“处理掉了”，因此不良反应也较轻，发生不良反应时可以洗胃。皮下、肌肉注射的药物吸收也需要一段时间，为急救创造了条件。但输液时没有吸收过程，因此发生不良反应时也会更快更猛。

大病小病都要输液？错！

“有病就输液”已经成为部分人的就医习惯。尤其在儿科门诊，家长的“爱子心切”让儿科成了输液的“重灾区”。

比如，感冒绝大多数是病毒引起的，病程一般是一周，患者只要适当休息多饮水，即使不用药，一周左右也能恢复。而随意输液、滥用抗菌药物治疗感冒的现象非常常见，这会使人体内正常菌群被破坏，导致菌群失调，免疫力降低；还会加快细菌耐药，甚至制造出百药不侵的“超级细菌”，最终无药可用。

这样做的结果就是“敌人”越来越强，自己却越来越弱。

没病防病补充营养？错！

有些老人会主动要求输注活血化淤、降低血液黏稠的药物来疏通血管，保养身体，预防脑血栓等疾病。但这种治疗目前是缺乏科学依据的。

医生拒绝这类不合理要求后，还被患者质疑不负责任。老年患者，尤其是平时服药品种多的慢病患者，大量输液可能会加重肝肾负担；对于本身就有心功能不全或心衰的老人，大量输液会加重心脏负荷，对健康有害无益。

还有些家长，为了给考生快速补充营养而要求输注葡萄糖，这种“治疗”同样是没有太大意义的。没病输液无异于无事生非，不但浪费资源，还可能引起不良反应。

输液是绝对安全的？错！

如果你认为输液是绝对安全可靠的，那就大错特错了。输液是公认风险最大的给药方式，在国外被视为一次小型手术。

据报道，我国的药品不良反应中，约60%是静脉给药引起的。输液常可引起发热、红疹等过敏反应，严重者可能发生过敏性休克甚至死亡。输入药品种类越多、疗程越长，发生不良反应的概率也会成倍增加。同时，注射剂在配置和使用的过程中较其他剂型更易出现差错，后果也更严重。

滥用输液就像“大炮打蚊子”，蚊子是死了，但既浪费了金钱，又误伤了身体。

多知道点

这才是科学用药的原则

临床用药应遵循“能不用就不用，能少用就不多用；能口服不肌注，能肌注不输液”的原则。只有在患者出现吞咽困难、严重吸收障碍(如呕吐、严重腹泻等)，无法口服药物；同时出现病情危重、发展迅速、需要药物在组织中迅速达到有效浓度等情况下才使用静脉输液。

目前，我国越来越多的医院取消了门诊输液。患者应充分知晓输液的风险，就诊时不主动要求输液，遵医嘱进行治疗，切不可为了治小病而滥用输液，导致严重的不良反应。

文/王维娜(北京友谊医院)