直播预告：胰腺癌有多可怕？专家教你破“胰”健康密码

2022年4月15日至21日是第28个全国肿瘤防治宣传周，今年宣传周主题是“癌症防治早早行动”。大家对胃癌、肺癌、肝癌等常见癌症有所了解，但对胰腺癌的认识却较为陌生。您知道胰腺癌到底有多可怕吗？又该如何防治？

4月15日10:00，北京中医药大学东方医院肿瘤科主任李泉旺和北京中医药大学东方医院肿瘤科主治医师赵鹏飞将做客“人民好医生”客户端直播间，向广大网友分享胰腺癌防治相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

李泉旺 ，主任医师，教授，博士生导师，北京中医药大学东方医院肿瘤科主任。北京中医药学会肿瘤专业委员会副主任委员、北京中医药学会外治法专业委员会副主任委员、国家肿瘤微创联盟中西医结合肿瘤微创专委会候任主委。

赵鹏飞，医学博士，助理研究员，主治医师，北京中医药大学肿瘤研究所分子免疫实验室副主任。

如何收看直播：

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