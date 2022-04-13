中国打造智能卫生健康实验室 促人工智能深度应用医卫领域

由中国电科与贵州省、贵阳市共同组建的提升政府治理能力大数据应用技术国家工程研究中心与中国科学院院士陈润生领衔的院士专家团队，4月11日在北京签约共同打造智能卫生健康实验室，将助力卫生健康高质量发展与卫生健康智能治理能力提升，加快卫生健康等智能社会治理典型场景在重点区域应用，并形成示范引领作用。

双方共同打造的智能卫生健康实验室，还将加强人工智能在医疗卫生领域的深度应用，响应国家数字经济、数字社会、数字政府建设，以有效提高人民健康水平，提升公共服务和社会治理水平。

根据签署的合作协议，智能卫生健康实验室由陈润生院士担任首席科学家指导研究工作开展，旨在围绕国家战略工程和重点技术攻关，以建设智能社会治理贵州省卫生健康特色基地为目标，开展智能社会治理研究，探索卫生健康智能治理的运行模式、标准规范、政策体系、体制机制，加快贵州在卫生健康等智能社会治理典型场景的应用并形成示范引领作用。

未来，智能卫生健康实验室还将重点推进国家智能社会治理实验特色基地建设，开展卫生健康相关政策研究，做好卫生健康领域的国家、地方和行业标准研究制定；融合健康中国建设、医疗卫生体制改革、医保支付方式改革、智能卫生健康信息化建设等内容，打造全方位、全生命周期的卫生健康服务平台，为国家卫生健康服务体系提供全面综合的解决方案；加快形成场景化的智能卫生健康大数据应用先行先试成果，在数字技术助力乡村公共服务上作出积极贡献，加强医共体和医疗行业大数据建设，赋能医疗行业实现智慧化转型，推动数字社会纵深发展，深度参与“数字中国”建设。

据了解，依托中电科大数据研究院有限公司支撑运行的提升政府治理能力大数据应用技术国家工程研究中心，于2021年12月纳入国家工程研究中心新序列管理，目前已完成“社会治理、卫生健康、乡村振兴、数字交通、碳中和”五大产业研究方向，以及“数据采集融合与分析、数据共享与开放、数据安全与隐私保护”三大技术研究方向布局。

陈润生院士领衔的院士专家团队由68位卫生健康领域专家协同组成，自2017年2月成立以来，该团队立足贵州省遵义市，已助力多地完成紧密型县域医共体标杆建设，在全国开展深化医改、卫生健康社会治理、县域医共体建设和脱贫攻坚等工作，并取得显著成效。（记者 孙自法）