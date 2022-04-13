一手抓防疫 一手抓生产

近期，面对严峻复杂的疫情挑战，各地各部门以坚定信心、有效措施，抓经济、促生产，统筹推进疫情防控和经济社会发展。

稳运行

4月11日，机器快速运转，工人穿梭收丝，吉林化纤集团生产车间一派忙碌景象。随着吉林省吉林市疫情防控实现社会面清零后，企业原丝生产线各工序逐步提高生产负荷，达到满产目标。

3月以来，吉林省坚持疫情防控和稳运行“两手抓”，由吉林省工信厅组建专班，全力保障企业防疫情、稳运行、早复工。“我们将继续推进落实助企惠企的各项政策措施，全力支持复工复产，提振市场主体信心。”吉林省商务厅副厅长吕继伟说。

尽管受疫情影响，上海实行全域静态管理，但金融市场正常交易，港口码头全天候运行，一些高科技制造业企业选择封闭生产。在上海临港均胜汽车安全系统公司，各个生产车间忙碌不停。从3月27日起，700多名员工住厂实行封闭生产，工厂定期对场地进行消杀，并对员工开展核酸、抗原等检测。

“我们现在主要是全力做好疫情防控措施，根据客户订单安排生产。”公司总经理樊增斌说，“虽然目前面临一些困难，但从长远看，‘动态清零’政策才能换取更持续稳定的发展环境。一旦疫情可控，我们就能第一时间快速响应，保障生产‘不掉链’。”

保春耕

“疫情最开始那几天，农资运输难，进不来、下不去。”辽宁省沈阳市康平县农资经销商王辉说，康平县是沈阳市的农业大县，突如其来的疫情打乱了备耕节奏。

沈阳市农业部门积极应对，安排专人对接农资站点和种植大户，每日调度农资备实和入户情况，通过开辟绿色通道、点对点运输等措施，协调解决储运难题。

“我们给车办了通行证，化肥很快就运进来了。”沈阳市沈北新区种粮大户刘浩说，自家种了4000余亩玉米地，绿色通道解了他的燃眉之急。

4月10日，在吉林省梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地核心示范区，2台旋耕机开始耕作，一天下来完成约10公顷地的整理。“这是第一天上地，往后大机械陆续都能进地干活，那就更快了。”梨树县宏旺农机农民专业合作社理事长张文镝说。

主动抢抓农时保进度，吉林省将科学合理放开社会管控，抓紧动员农民下田春管春耕、组织秸秆离田清运等工作，确保春耕生产按时序推进。4月10日，吉林省疫情防控工作新闻发布会详细介绍了金融助力备春耕稳增长30条保障措施。吉林省各银行机构3月份累计发放备春耕贷款84.8亿元，力争今年涉农贷款增速高于上年2个百分点。

惠民生

在四川省成都市锦江区人力资源市场，来自仁寿县的农民工廖伟刚刚找到工作，正在等待坐车前往用工企业。“我是焊工，和一家企业谈好了岗位，每月工资4000多元。找工作挺顺利，这个待遇我比较满意。”

据了解，四川省正在全省紧锣密鼓建设农民工综合服务站，努力打通服务保障农民工就业“最后一公里”。

从中央到地方，从城市到乡村，应对当前复杂形势，各级政府严控各项开支过紧日子，节用裕民切实增进民生福祉。

山西省娄烦县位于吕梁山腹地，今年在财政吃紧的情况下增加2000万元投入教育，为全县1100多名义务教育阶段教师发放基础性绩效奖，以达到义务教育阶段教师工资不低于公务员平均工资的要求。

发现最近每月工资涨了1830元，娄烦县杜交曲镇中心学校教师常永春感慨：“可以很大程度改善家里生活，让我安心在农村扎根教书。”

春光灿烂，蜂舞蜜甜。江西省井冈山市东上乡浆山村脱贫户刘富华今年养了70多箱蜜蜂，加上就近务工的收入，一年能赚10万元。最近，他把买车提上了日程。

为培育现代农业产业，促进农民增收，东上乡整合土地30多亩，共整合资金40万元，鼓励合作社建设示范型蜂场，带动更多村民参与“甜蜜产业”。

（综合本报记者孙懿、韩维正和新华社电）