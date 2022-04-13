夜雨绵绵，安徽省岳西县白帽镇双畈村的青蒜基地里，40多名村民身着雨衣，拔蒜、捆扎、搬运、装车……几人一组，分工明确。

在现场指挥的双畈村党支部书记阮亚峰抹一把脸上的雨水。他介绍，这些正紧急准备的青蒜，将运往上海浦东。凌晨4时30分，冒着初春的冷雨，2万斤青蒜全部装上车。

岳西县供销社主任储节伟介绍，近期，几乎每天都有车辆向上海方向运输生活物资，包括蔬菜、肉类，乃至调味料。“考虑到上海地区人手短缺，我们直接把各类物资分装成包裹，方便发放。”

据统计，3月29日至4月9日，安徽各地累计组织蔬菜、鸡蛋禽肉、粮油等生活物资5490.5吨发运上海。

此外，3月28日以来，安徽先后分三批派出采样队员4530人、检测队员328人，以及单日单检近4万管的11辆移动检测车支援上海；整建制接管上海崇明花博会展览馆方舱医院，分别从9家省属医院和5个市抽调医护及管理人员800余人，首批队员687人已完成进驻。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 02 版）