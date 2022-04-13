发挥中医药优势 助力患者康复

4月11日上午9时，天津市增派78名医务人员组成中医医疗队驰援上海。按照预案，这支中医医疗队将整体编入天津市此前派出的1500人医疗队中，进驻4家方舱医院，发挥中医药优势，争取实现方舱医院中医药巡诊全覆盖，助力患者康复。

“经过18个小时的长途跋涉，我们平安抵达上海。12日10时30分，召开碰头会议，研究有关工作。14时—18时，进行第一轮院感防控培训，为进驻方舱医院做好准备。”中医医疗队副领队、天津市中医药研究院附属医院主任医师潘东介绍，医疗队已成立了临时党支部，正全面部署进驻方舱医院前的培训、救治等系列工作。

据了解，这支中医医疗队有中医医师75名、院感防控人员3名，由20家中医医疗机构中医骨干力量抽调组成，专业包括中医呼吸、急诊、儿科等。“这次派出的医疗队队员涵盖了天津所有二级以上的中医医院，都是业务精干的医生，有着丰富的临床经验和抗疫经验，我们有信心、有能力完成既定任务。”潘东说。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 02 版）