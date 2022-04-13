上海实施差异化防控管理

4月12日下午4时左右，上海市青浦区赵巷镇崧泽华城崧文轩小区内道路上，二年级的小朱同学戴着口罩，骑着两轮小自行车，开心地向记者展示车技。

自4月11日起，上海全市按照封控区、管控区、防范区三类实施分区分级差异化防控管理。截至4月12日上午，上海各区划定第一批“三区”名单，其中封控区11135个，管控区2682个，防范区10323个。后续各区还将陆续公布下一批“三区”划分具体名单。名单将根据疫情变化，随时调整变动。

青浦区地处上海郊区，相对地广人稀。崧泽华城崧文轩小区近7天内无阳性感染者报告，因此进入管控区模式，居民可走出家门，但不能出小区，且严禁聚集。居委会要求，居民按照一户一人分时段下楼，全程佩戴口罩。为防聚集，小区居委会成立一支机动志愿者队伍，每小时巡逻一次。

青浦区赵巷镇和睦村有6例阳性感染者，分别在3组和7组。由于7天内有阳性感染者报告，这两个村民小组成了封控区。记者随着和睦村党总支书记俞林辉到3组走访。农户的门上都贴着一张纸条，上面有行小字：“共抗疫情 爱不缺席 你若安好 便是晴天”。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 02 版）