要以快制快阻断社会面传播

本报北京4月12日电 （记者杨彦帆）“当前，疫情仍在高位运行，波及范围进一步扩大，防控正处于关键紧要时期。要继续坚持‘动态清零’总方针不犹豫、不动摇，坚定信心，更加坚决果断，把各项防控措施落实到每一个环节。”在国务院联防联控机制12日召开的新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要以快制快，加快核酸检测、方舱医院建设、感染者收治，尽快阻断社会面传播。要强化风险管控，快速筛查，找出潜在传染源，及时转运隔离。要切实保障好群众基本生活和就医购药需求，积极帮助排忧解难。

3月1日至4月11日，31个省区市和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者325303例，波及30个省区市。国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙表示，随着各地疫情防控措施的落实落地，新发生疫情的地区能够快速有效处置，没有形成新的规模性疫情。河北、江苏、安徽、广东、福建、浙江、山东等省疫情总体可控。吉林省疫情总体呈下降趋势，但仍在高位；长春市每天新增感染者人数下降，但管控区内社区传播没有完全阻断，仍需要继续加强管控区内各项防控工作。上海市连续8天报告新增感染者数超过1万例，疫情处于快速上升期，社区传播尚没有得到有效遏制，且外溢多省份，预计未来几日新增感染者人数仍将处于高位。

国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌表示，近期部分地区发生疫情以来，国家发改委全面启动生活物资保障相关工作机制，重点工作包括：加强监测调度，建立疫情重点地区生活物资日报制度，跟踪政府储备和商业库存、市场供应、价格波动等情况，及时发现苗头性问题并采取针对性举措。建立全覆盖的分省包片协调机制，加强与包干省区市的衔接，及时了解生活物资保障情况和困难并帮助协调解决。同时，积极督促协调、抓好产销衔接、强化重点保障。

“总体上看，近一段时期，全国重要民生商品供给充裕、价格基本稳定，粮油价格保持平稳，猪肉价格持续低位运行，牛羊肉和鸡肉价格较为稳定，鸡蛋价格稳中略升。”许正斌说，但也要看到，3月中旬以来，蔬菜价格受疫情多发导致物流受阻、成本上升等影响，出现明显上涨，特别是上海、长春等地涨幅较大，近日随着各地保供稳价措施的落实，价格开始逐步回落。

商务部消费促进司副司长李党会说，针对疫情防控重点地区，商务部均已启动“多方帮一方”的联保联供机制，及时调动周边省份、生活物资外延基地省份市场资源和保供力量，维护好重点地区的正常运转。截至4月11日，内蒙古、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、四川、广西、云南、宁夏等省份已累计向上海供应蔬菜1.8万吨、米面850吨、肉蛋500吨，另外还无偿支援了蔬菜、水果、牛奶、面包、罐头等食品5400多吨。

李党会介绍，对于一些地区货运车辆通行、配送仓储“一刀切”管控，导致跨区域运力下降、保供受到影响等一系列问题，商务部积极发挥部门联动作用，配合有关部门研提措施。针对部分城市出现的“最后一公里”“最后一百米”物流不畅、配送不到的问题，在总结有关防控封闭管理区保供经验的基础上，及时复制推广辽宁等地的抗疫保供新经验、新做法，有效提高生活必需品入户的效率。

当前，我国轻型病例和无症状感染者比例高。有观点认为，集中隔离有造成医疗资源挤兑的风险，建议居家隔离，但也有人认为，无症状感染者居家隔离会存在很大的社会面传播隐患。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友解释，无症状感染者中有一部分人很可能处于确诊病例的潜伏期，再观察一段时间后会出现症状，甚至发展成重症。居家隔离存在风险，一是有可能继续造成疫情传播扩散，二是如果不能及时发现病情进展，可能错过最佳的治疗时期，可能发展成重症甚至对生命构成威胁。如果出现轻症和无症状感染者，要尽可能把这些人集中到定点隔离点进行隔离观察。

部分感染者目前来不及或者暂未转运至隔离点治疗，应该如何做好防疫工作？吴尊友表示，首先要做到减少家庭内传播，感染者应该单独居住一个卧室，最好有一个独立的卫生间，不和家人共同进餐。第二，减少传染给邻居或其他小区居民的风险。感染者家庭要及时对居室、卫生间等环境进行消毒，感染者家庭成员不能抱着侥幸心理去串门。封控管理和健康监测期间，每位居民都要注意观察自己的身体状况变化，有没有出现咽喉痒、咽喉疼痛、咳嗽、发热等症状，通过抗原检测方法进行自我检测。如果出现疑似症状或者抗原检测筛查阳性，要及时与当地防疫部门联系。

截至4月11日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗33亿32.8万剂次，完成全程接种的人数为12亿4492.3万人。60岁以上老年人接种覆盖人数达2亿2477.7万人。中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，接种新冠病毒疫苗对预防新冠病毒、包括对预防奥密克戎毒株导致的重症和死亡有非常好的效果。呼吁符合条件的老年人尽快接种疫苗，尽快全程接种疫苗，符合条件时尽快进行加强接种。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 02 版）