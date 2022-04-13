“作为一名共产党员，危急时刻就应该以身作则”“党员就是要在关键时刻站出来”“我是党员，我请战”……上海市广大党员闻令而动、挺身而出，或是奋战在救治病人的第一线，或是坚守在基层防控的最前沿，或是为物资供应而奔忙。截至4月11日，上海全市已有71.5万名党员到社区报到，广泛参与疫情防控相关工作。他们用奉献和坚守诠释责任担当，以实际行动为群众排忧解难。

疾风知劲草，烈火见真金。疫情防控是没有硝烟的战场，也是检验党员初心使命的考场。当前，上海疫情防控处在关键时期。越是这样的时候，越能考验党员的党性修养、政治素质、责任担当，越需要广大党员增强“我是党员我先上”的政治自觉、拿出“舍我其谁”的英雄气概。深入防控一线，深入基层，当好人民群众贴心人，及时解决群众所急所忧所思所盼，让党旗在抗疫一线高高飘扬，才能在大战大考中交出合格答卷。

一个党员就是一面旗帜，一个支部就是一座堡垒。党员勇于担当、迎难而上，群众就有了标杆和榜样，就有了底气和信心。发扬不畏艰险、无私奉献的精神，以毫不退缩的战斗姿态冲锋在前，做到哪里有需要哪里就有共产党员的身影，在抗疫一线践行初心使命，这是共产党员应有的责任担当，也是尽快打赢这场大仗硬仗的必然要求。

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 01 版）