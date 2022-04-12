中国疾控中心专家回应无症状感染者能否居家隔离

人民网北京4月12日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友回应无症状感染者能否居家隔离。

吴尊友表示，有一部分无症状感染者是确诊病例的潜伏期，如果不能及时发现及时治疗，是存在风险的。如果居家隔离存在两方面风险：一是有可能继续把疫情传播扩散。二是对本人如果不能及时发现病情进展，有可能错过最佳的治疗时期，可能发展成重症甚至对生命构成威胁。

吴尊友介绍，集中的隔离有三方面优点：一是所有集中隔离观察的无症状和轻症的病例都是感染者，不会出现交叉传播造成扩散的问题。二是在无症状和轻症的感染者集中隔离期间，可以接受中医药治疗，既可提高免疫力，又可防止无症状、轻症演变成重症或者危重症。三是集中隔离观察中，如果病人出现向重症发展的情况，可以及时发现和转诊。所以，如果出现轻症和无症状感染者，要尽可能集中到定点隔离点进行隔离观察。