警惕阿洛西林钠不良反应 有青霉素类药物过敏史等慎用

人民网北京4月11日电 （记者孙红丽）药品不良反应是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。所有药品都会存在一定程度的不良反应。

据国家药监局官网消息，近年来的监测数据显示，抗感染药不良反应报告比例呈下降趋势，但严重不良反应报告数量仍然较高。

国家药监局提醒，对于抗感染药注射用阿洛西林钠：有青霉素类药物过敏史或多种过敏原过敏史的患者，容易发生过敏反应，应当慎用；大剂量静脉给予或严重肾功能不全患者使用，可能引起肌阵挛性抽搐、惊厥、昏迷等神经毒性反应。

另外，本品在临床使用时应现配现用，不宜放置，也不宜与其他药品配伍使用，与其他药品序贯使用时应更换输液器。

据了解，阿洛西林为半合成的广谱青霉素，其抗菌作用机制与青霉素相似。同其他青霉素类药物一样，接受注射用阿洛西林钠治疗的患者有发生严重过敏反应的风险，包括过敏性休克，严重者可导致死亡。