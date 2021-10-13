中消协：警惕医疗效果显著的食品及“神医”“神药”等虚假广告

人民网北京10月13日电 （记者孙红丽）当前，一些不良经营者通过包装成“神医”“神药”等方式推销假冒伪劣药品，忽悠老年人购买，非法谋取暴利。13日，中国消费者协会发布消费提示，提醒老年消费者要从正规渠道购买药品，警惕医疗效果显著的食品及“神医”“神药”等虚假广告。

“要通过医院、药店等正规渠道购买药品，并仔细检查药品的批准文号。”据中国消费者协会介绍，除未实施审批管理的中药材和中药饮片外，在中国境内上市的药品，都应当经国务院药品监督管理部门批准，取得药品注册证书、获得批准文号方能上市，以保证药品的安全性、有效性和质量可控性。

中国消费者协会建议，消费者应尽量选择医院、诊所、药店等持有《药品经营许可证》和《营业执照》的正规场所（含电商平台）购买药品，仔细检查药品的批准文号（国药准字号）、有效期限等，消费者可在国家药监局网站进行查询、核实。消费者千万不要购买没有批准文号或者在国家药监局网站查询不到国药准字号信息的药品，以免受到假药的侵害。

中国消费者协会还提醒，要警惕医疗效果显著的食品，这些食品很可能非法添加药品，对健康有害。食品不是药品，不具备治疗疾病的效果。对于一些宣称能治疗疾病的“食品”，要么是虚假宣传，要么很可能是非法添加了药品。长期食用这类“食品”会对消费者身体带来非常大的健康隐患。

另外，要当心网上有关“神医”“神药”等虚假广告，别为了追求健康反而丢了健康。

中国消费者协会表示，一些不法经营者为了获取经济利益，发布涉及中医药的虚假违法广告，通过虚假或者夸大疗效，诱导消费者购买和使用。这种行为不仅影响中医药事业的健康有序发展，也对广大消费者的生命健康安全带来不利影响。