特别提醒：收到这条诈骗短信，千万不要点！

人民网北京3月10日电 （记者乔业琼）“你名下的医保已停用，请进******申换电子版使用……”近期有不法分子利用“医保停用”等相关题材，向参保人员发送诈骗短信，点开链接后跳转的页面与国家医疗保障局官方网页非常相似，但内含木马病毒链接，如果按页面上的提示填写身份证号、银行卡号等信息，则可能导致银行卡、医保账户被盗刷。对此国家医保局特别提醒，收到这类诈骗信息，千万不要点击链接，千万别信！

诈骗短信截图。来源：国家医保局

诈骗短信截图。来源：国家医保局

国家医保局提醒，请广大参保人员提高警惕、注意防范，保护好自身信息和财产安全，不要点击陌生链接，更不要向陌生人透露个人重要信息。如收到上述短信或发现仿冒网站，可向国家反诈中心APP或中央网信办（国家互联网信息办公室）违法和不良信息举报中心投诉举报。

查询医保信息、办理医保业务，一定要认准官方渠道：

1.登录国家医保服务平台官网，或参保地医疗保障部门官方网站、官方微信公众号；

2.拨打医疗保障部门公开服务热线；

3.前往医疗保障经办机构现场。

如遇医保个人账户信息出现异常，请本人携带身份证、医保卡（或医保电子凭证）到参保地医保经办服务大厅进行咨询、办理。

据悉，此前，辽宁省医保局就发布过相关提示，此类诈骗信息已在河北省、湖北省、四川省、陕西省等多地出现，请广大参保人员提高警惕、注意防范，保护好自身信息和财产安全，不要点击陌生链接。