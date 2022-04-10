北京：移动疫苗接种车开进社区

根据北京市卫健委昨日发布的消息，截至4月9日12时，本市累计报告接种新冠病毒疫苗6058.11万剂次，累计接种2300.39万人。全市加强免疫累计接种1532.53万人。本市60岁及以上老年人群累计接种889.6万剂新冠疫苗，接种340.92万人，其中244.47万人完成加强免疫接种，接种的老年人中最年长者为107岁。为了帮助更多老年人接种新冠疫苗，全市各区都在积极推进相关工作，科普宣传、答疑解惑、派出疫苗接种小分队、开出移动疫苗接种车、开设临时接种点……一系列便民暖心举措，帮助老年人群体筑牢免疫屏障。

标准疫苗接种程序一样不少

目前，本市老年人的新冠病毒疫苗接种工作正在有序进行中。昨日下午2点左右，北京青年报记者前往朝阳区呼家楼街道关东店北街社区的流动疫苗接种点探访。在向军北里18号楼底下一片小小的空地上，一辆移动疫苗接种车停在一旁，车上几名医生正在为前来接种的老年人做细致服务。详细询问身体状况、签署疫苗接种知情同意书、接种疫苗、留观半小时……一系列标准的疫苗接种程序有条不紊地进行。接种完疫苗之后，老年人可以就近在一个小屋里留观，留观室内还有专门的急救人员在值守，配齐了各类急救设备，随时应对突发状况。

70岁的王先生在去年就已经打完了三针疫苗，这回，他是陪90岁的母亲前来接种新冠病毒疫苗。“前两天我们社区工作人员来入户摸排情况，咨询了老人的身体状况，之前因为有顾虑，而且我母亲腿脚不好，去远的地方接种特别不方便。这次社区直接把移动疫苗接种车开到了楼下，我们就住在12号楼，下楼就到了，很近、很方便。我自己已经70岁了，去年就打完了三针，当时也没啥反应。我母亲看很多老年人都接种了疫苗，她自己每天也在看新闻，最近国内疫情形势比较复杂，她也主动问我打疫苗的事儿，早点打完踏实。”

专门工作人员帮助老年人下楼

关东店北街社区党委书记王玮介绍，为了帮助更多老年人接种新冠疫苗，打通疫苗接种服务的最后一公里，社区提前搜集了老年人的接种信息并将信息汇总至街道，由街道联系社区医院，根据老年人的接种需求，移动疫苗接种车直接开进社区。对于不方便下楼的老年人，社区会有专门的工作人员帮助老年人下楼。此外，还有暖心摆渡车，帮助腿脚不便的老年人进行短距离接送，下楼就能上车，送至移动接种车旁，最大限度方便老年人。王玮说，关东店北街社区共有60岁以上老年人1445人，截至4月8日，已接种疫苗的老年人达1314人。

60多个接种小分队提供服务

昨日，朝阳区卫健委副主任肖志锋在接受北青报记者采访时表示，朝阳区是新冠病毒疫苗接种的大区，全区60岁以上老年人有71万人，朝阳区持续规范疫苗接种工作，落实好问询、接种、留观等各环节相关措施。“为帮助老年人消除接种疑虑，我们持续推广疫苗接种的科普知识，包括组织发动社区、相关团体开展普及教育，让他们认识到疫苗接种是保护老年人身体健康的重要举措。”

“针对老年人顾虑的基础病和一些特殊情况，我们还对禁忌症的接种范围进行了专门细化，对工作人员和医务人员进行了培训。全区各方面也在积极开展进一步的宣传和动员。目前，朝阳区接种第一针的老年人有50多万，接种完第二针的也有40多万，目前整体处于平稳状态。”

肖志锋表示，目前朝阳区的疫苗接种点位有200多个，每天还有60多个疫苗接种小分队就近为居民提供接种服务。一个接种小分队包含了问诊医生、接种护士、急诊抢救人员等，接种流程一样不少。考虑到老年人身体不便，活动范围有限，我们就把接种小分队派进社区、深入楼门院，给老年人提供最便捷、最安全的保障。文/本报记者 蒋若静