图为上海跨采中心方舱医院医护人员和第一批完成出院手续的四名康复者挥手告别。

新华社记者 金立旺摄

本报上海4月9日电 （记者申少铁、邱超奕）9日下午4点，姚先生提着行李，快步走出上海普陀区跨采中心方舱医院。他是普陀区各方舱医院首批出舱的57名康复者之一。当天与他一同走出跨采中心方舱医院的还有15名康复者。“‘出舱’啦，感谢医护人员的关心！”离开方舱前，姚先生不忘和送行的“大白”们合影。

4天前，姚先生转入方舱时被确诊为轻症病例，并伴有发烧等症状。在医护人员细心治疗下，他很快康复，核酸检测结果也“由阳转阴”。他说，在方舱医院里吃得挺好，一日三餐都很满意，“回家后我会听从社区的指导，继续配合做好健康监测。”

“方舱医院出院标准以《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》为指导意见，感染者经过连续两次核酸检测，结果呈阴性；且采样时间至少间隔24小时；连续3天无发热且呼吸道症状明显改善。符合以上条件的感染者方可出院。”跨采方舱医院院长、普陀区中心医院副院长殷佩浩说，方舱医院已经与康复者所在的社区联系，由社区接收康复者，街道负责转运。他们回家后要进行严格的居家管理，并由社区医护人员做好健康监测，定时做核酸检测。

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 03 版）