援沪日记：当我们来到上海最大方舱医院

6日，江西援沪医疗队开始进入上海已建成的最大方舱医院——新国际博览中心方舱医院，接管N3、N4、N5三个区域共4500张床位。进入方舱医院以来，队员们快速熟悉舱内环境、与上海医疗队顺利交接，目前正在舱内有序开展相关工作。进舱前的准备包括哪些、舱内环境和患者情况如何、进舱后的工作又是什么……多位医护人员的援沪日记带我们“走进”方舱，“到达”战“疫”最前线。

(一)

6日12时，南昌大学第一附属医院麻醉科护士长严金秀。

中午12点，我们接到通知：带好全套防护用品，40分钟后在大厅集合，进方舱跟班学习。

下午1点半，我们19人作为先遣队来到新国博中心N3方舱，这是我第一次零距离接触方舱，既激动又有点忐忑。

与上海中医药大学附属龙华医院交接工作时，该院护理领队陆巍细致地为我们介绍方舱分区、收治、排班等，“黄色区域用来接收女性患者，蓝色区域用来接收家庭组患者，这样划分易于管理，也更人性化”。

随后我们又前往护士站、库房、病床及抢救室等确认财产种类、数量，大到抢救设备、小到每种药品，“物资储备是战‘疫’核心，班班交接、班班清点、班班补充，才能保障工作正常运行。现在舱内工作流程已逐渐成熟，你们可以放心。”听到这，我内心的紧张也渐渐得到缓解。

下午5点，方舱一角响起音乐声，部分患者跳起了广场舞，我们看着有趣，也加入进去，这样能更快地融入他们在方舱的生活。

(二)

6日19时，南昌大学第二附属医院综合介入室护士舒晨。

临时接到进舱通知，让我有些猝不及防，领好物资回房间睡觉时已是8点，距出发仅剩3个小时。躺在床上的我却有些紧张，翻来覆去睡不着。

晚上11点25分，我们一行17人准时出发，短短7分钟的车程，我还在脑海里不断回忆穿脱防护服的具体流程、进舱注意事项，因为只有保护好自己，才能更好守护患者。

当我们进入方舱时，里面依旧灯火通明，一个个“大格子”映入眼帘，床铺、床头桌、台灯、床旁黄色垃圾桶等物品组成了患者的“临时之家”。大部分人已入睡，接下来就换我们来守护吧。

(三)

7日0时，南昌大学第二附属医院发热门诊护士朱克豪。

援沪对我来说更像从一个战场到另一个战场。由于发热门诊实行闭环管理，平时在南昌，我也只能通过视频和怀孕七个月的妻子相见。而这次作为“大白”，我将和病毒正面交锋。疫情并没有因为我们的到来而立刻消退，但我们知道，这是它最后的挣扎！

经过快速分组和交接班后，我和组员们开始巡视舱内，了解患者入睡情况、询问是否有需求等。

我负责的区域内有一位11岁的小男孩，家属不在舱内，由志愿者帮忙照顾。我们去时，他已经睡着了，床边放着一本英语课本和一副蓝色的眼镜。看着他熟睡，我想到了自己的孩子。我们来到这里，就是希望还给孩子们一个疫情消散的世界。

(四)

7日14时，南昌大学第一附属医院手术室护士付文甜。

4月的上海已有了夏天的味道，中午气温接近30度。因为生理期，今天身上的防护装备让我有些喘不过气。

下午4时，和上一组完成交接后，组长毛娜叮嘱说：“我们今天除日常护理工作，还要负责核酸采集和晚餐发放，任务较多，得抓紧时间去做。”

我刚拿到患者信息条码准备采集核酸，突然一阵不适感袭来，生理期的疼痛加上防护服闷热，一下出现了恶心乏力胸闷。我虽想咬牙坚持，但还是被感控老师劝出了舱，因为一旦在舱内晕倒，很可能被感染。

出舱那一刻，我以为自己“输”了。好在经过短暂的休息，身体状态逐渐恢复，于是我再次进入方舱，顺利完成接下来4小时的护理工作。

再出舱时，已是晚上9点。返程车上，有队友疲倦地睡着了，我内心的喜悦缓慢却持续地冲刷着身体的倦意——今天我战胜了自己，即使短暂的退让也不会影响最后的胜利，就像上海一样，这次暂停是为了之后更精彩的绽放。

记者：闵尊涛 熊家林 郭杰文 李宗胤 贾伊宁