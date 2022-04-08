@职场人 你静脉曲张了吗？专家支招轻松缓解

在职场中，很多人长期处于一个静态操作、静态负荷的状态，一般有两种极端的工作姿势，久坐与久站。长期久坐与久站，容易诱发下肢静脉曲张。本期《1分钟养生课》邀请北京中医药大学东方医院周围血管科主任医师曹建春，为广大网友分享下肢静脉曲张的相关知识。

“下肢静脉曲张是成年人当中最常见的一种病，据不完全统计，成年人当中有27%的人存在着下肢静脉功能不全，或者下肢静脉曲张的问题。”曹建春表示，导致下肢静脉曲张最常见的原因有两个方面，第一个是久站或者久坐，长期保持一个姿势，很少活动。另外一个就是本身的静脉壁的发育薄弱，或者是先天性的静脉辩膜功能不全，两个原因共同作用，才导致下肢静脉曲张。

曹建春介绍，静脉曲张最开始的表现往往是下肢水肿，伴有腿的乏力困胀感，随后才慢慢出现静脉的迂曲扩张，在小腿的后边或内侧出现紫蓝色的迂曲扩张的血管团、呈条索状的弯曲扩张的状态等，这就是静脉曲张。

如何预防下肢静脉曲张？曹建春表示，要避免久站，半个小时到一个小时左右，要坐下来抬高下肢休息；久坐也是一样，一个小时左右，站起来走一走，也可以把腿抬高。

曹建春推荐，坐姿状态下，不妨把腿伸直，然后把脚尖绷直，然后勾脚尖，背伸和跖屈两个动作互相交替，每隔一个小时的时间，按照这个动作要领运动五分钟。

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