老年人更需主动寻求新冠疫苗的保护

本报北京电 （申奇）中国疾控中心近日发布《老年人新冠疫苗接种科普问答》（简称《问答》）。针对目前我国一些地区老年人群的新冠病毒疫苗接种率仍然相对较低的情况，《问答》建议还未接种疫苗或未接种“加强针”的老年人，如果没有疫苗的绝对禁忌证，要尽快主动接种疫苗。

一些老年人认为，长期呆在家中或生活在边远地区，很少外出或前往外地，感染风险很小，就不用接种疫苗了。中国疾控中心专家表示，这种想法是不对的。当前部分地区输入的变异病毒传染性很强，且一些病例临床表现不典型甚至还存在无症状感染者，老年人即使在家中不出门，或者居住在农村偏远地区，依然有可能感染病毒。尤其是如果家里其他人有在外工作、学习，与其他人接触机会较多的情况，就有可能把病毒带回家，造成老年人感染。 因此，老年人也要尽快做到“应接尽接”，既保护本人，也保护他人。

老年人是否有必要接种加强针？《问答》指出，已经有研究显示，老年人接种加强免疫针后，对于新冠病毒感染后导致重症和死亡的风险可降低90%以上。

由于老年人的免疫功能相对较弱，60岁以上人群完成疫苗基础免疫后产生的抗体水平和保护效果比18至59岁人群相对较低，而一旦感染，发生重症、危重症的比例也较高，所以建议老年人不仅要尽快完成全程基础免疫接种，对于使用灭活疫苗和腺病毒载体疫苗完成基础免疫接种6个月后的，进行加强免疫接种，以期获得更好的保护效果。

老年人接种新冠疫苗的禁忌证有哪些，需要注意些什么？《问答》指出，60岁以上老年人只要没有禁忌，不是延缓接种对象就可以接种新冠病毒疫苗。不能接种或不能马上接种的主要有以下几种情况：（1）对新冠病毒疫苗的活性成分、任何一种非活性成分、生产工艺中使用的物质过敏者，或以前接种同类疫苗时出现过敏者的；（2）既往发生过疫苗严重过敏反应者（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）；（3）患有未控制的癫痫和其他严重神经系统疾病者（如横贯性脊髓炎、脱髓鞘疾病等）；（4）正在发热者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性发作期，或未控制的严重慢性病患者。

需要特别注意的是，老年人接种新冠疫苗一定要在疾病的稳定期，自己拿不准时，要咨询医生；如果所患基础疾病处于不平稳的状态，疫苗接种应当暂缓，待状态平稳时再前往接种。有些慢性基础性疾病，比如糖尿病、高血压等，一些人可能会存在经常的反复，但只要不是出现身体状态特别不稳定的情况，是可以接种疫苗的，因为这些基础性疾病的人群，往往是一旦感染很容易成为新冠肺炎重症的人群。

一些老年人对接种疫苗仍然存在顾虑，担心年纪大了、体质弱，接种疫苗后会更容易出现不良反应。《问答》指出，老年人，特别是高龄老人、伴有基础性疾病的老人，更需要主动寻求疫苗的保护。

《问答》介绍，我国目前在持续进行新冠病毒疫苗疑似预防接种异常反应监测工作，60岁及以上老年人群新冠病毒疫苗不良反应总体报告发生率略低于60岁以下人群报告水平，绝大多数是一般反应，少数人属于异常反应，个别受种者发生了过敏性休克等严重异常反应，但严重异常反应的报告发生率低于百万分之一，提示接种疫苗可能带来的风险非常低。