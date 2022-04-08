运动健身要克服“三难”（养生杂谈）

常言道“春季不减肥，夏季徒伤悲”，眼下正是春暖花开之时，许多人把健身提上了日程：信誓旦旦定下瘦身目标、满怀信心制定锻炼计划，有人去健身房办会员卡，有人请私人教练进行一对一指导，有人报班学习健身课程……

一番操作下来，效果如何？

“办卡健身，打卡三天就毫无音讯”“收藏了几十个健身视频，一次也没练过”“我和小伙伴的健身生涯始于立志，终于火锅”……网友们的感叹常让人有照镜子之感——这说的不就是我吗！

看看别人健美的身材，再摸摸自己饱满的小肚子，对着几度没完成的运动计划，不由得感慨：迈开腿咋就这么难呢？

难在意志的薄弱。

锻炼、运动、健身是为了啥？相信不少人的答案和笔者一样，为了减肥或收获好身材。健身期间，有人恨不得一天称10次体重、照20次镜子，结果却是体重不减反增、身材变化不够明显。眼看迟迟得不到正面反馈，一些人坚持不住就半途而废了，忘记了或者说不能接受锻炼效果并非一蹴而就的事实。

难在美食的诱惑。

好吃的太多了，关键很多好吃的还不太贵，而且要是不想走路，外卖小哥送得可快了。这么一来，每天吭哧吭哧运动消耗的那些热量，随便吃上几口就补充回来了，甚至进入越是运动越肥胖的“怪圈”。

难在时间的不够。

运动效果的产生，需要时间这个函数发挥作用，可很多人每天忙着上班、家务，留给运动的时间非常有限，有些人甚至因此选择在深夜健身。虽然这种精神可贵，可这么做毕竟违反了生物节律，结果可能适得其反，并不值得提倡。

其实，只要下定决心，千难万难都可以克服，关键还在科学运动观念的建立。

“久止不动，病自叩门”，长期缺乏运动，会使身体的器官机能大幅下降，各类疾病也容易随之而来。那些长期坚持规律锻炼的人们，几乎个个有更健康的体魄、更良好的心态和更阳光的脸庞。更何况，无论是缓解压力、享受乐趣，还是追寻热爱、收获友谊，运动本身带来的美好足以滋养丰盈我们的生命，有什么理由不动起来呢？

之前清华大学有句口号：为祖国健康工作50年。为国家健身当然必要，从另一方面看，身体是自己的，自己身体好，心情愉悦，还不给家人增添负担，多好！这么想，再迈开腿或许就没那么难了，您说是吗？