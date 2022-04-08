牙齿敏感怎么办（名医讲堂）

冷热酸甜，想吃不敢吃。很多人有类似的牙齿敏感症状，医学上统称为牙本质敏感症。

牙本质敏感症是指暴露的牙本质受外界刺激产生的短暂尖锐疼痛。典型的刺激包括温度刺激、吹气刺激、机械性刺激、渗透压刺激和化学刺激。

牙本质敏感症的表现多种多样，可能是在刷牙时（机械刺激）、吃一些酸甜的食物时（化学刺激）或是喝热饮、吃冰淇淋，甚至是吸一口冷气的时候（温度刺激）产生的短暂的尖锐疼痛。

之所以会出现牙齿敏感，主要是由于牙本质表面覆盖的牙釉质和牙骨质发生缺失，牙齿丧失了最坚固的一层外衣保护，导致牙本质暴露后牙本质小管在口腔和牙髓侧开放。任何冷、热、酸、甜、机械刺激均可导致牙本质小管内液体流动，从而刺激神经产生疼痛。

引起牙本质敏感症的原因有很多。例如，由于喜食硬物造成牙齿磨损、磨耗，继而牙本质暴露；牙龈退缩引起了颈部牙本质暴露；爱喝碳酸饮料，牙釉质被酸蚀后导致牙本质暴露。

对于一些曾经做过牙冠或补牙的患者来说，还存在一些其他可能的致病因素，如修复体的边缘不密合、过度龈下洁治或根面平整术破坏了牙根表面牙骨质等。这些都会导致牙本质的暴露，继而引起牙本质敏感的症状，敏感程度与牙本质暴露的程度、时间相关。

当发现自己出现了牙本质敏感症时，可以去医院寻求医生的帮助。若是牙本质已经暴露，可以采用一些办法将牙本质保护起来。若是牙周炎引起牙龈萎缩，通过牙周治疗可消除牙周软组织炎症，进而避免进一步的危害。若是修复体或充填体边缘不密合，则需要重新调整。

轻微牙本质敏感症可用脱敏牙膏及漱口剂来缓解。市面上常见的脱敏牙膏是通过钾盐、锶盐等物质封闭牙本质小管，以预防敏感疼痛。但是，有人因此刷牙时不漱口，让牙膏在牙齿上多停留半小时。这非但对缓解牙齿敏感没有帮助，而且还会刺激口腔黏膜和牙龈组织。

若使用脱敏牙膏后仍不能缓解，就要及时就医。医生会根据牙本质的暴露情况，使用药物脱敏、激光或充填修复等方法解决患者的问题。对于牙本质轻微暴露未出现明显缺损的患者，医生会使用脱敏药物来解决患者的问题。常用的脱敏药物包括氟化物、氯化锶、氟化铵银、碘化银及树脂类脱敏剂。不同的脱敏药物有不同的使用时间和使用剂量，大致方法均为涂擦患处，通过化学反应产生新物质阻塞牙本质小管，从而达到脱敏的效果。

激光也是牙本质敏感症的一种治疗方法，根据输出功率不同，可分为低输出功率和中输出功率，其原理也不甚相同。但激光治疗方法成本相对较高、仪器体积大、疗程长、使用不便，临床应用相对来说并不广泛。若脱敏药物以及激光治疗均未能起到明显效果，患者仍然感到十分痛苦，医生则会考虑充填修复或去髓术的治疗方案。

（作者为首都医科大学附属北京口腔医院牙体牙髓科主任医师）

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 19 版）